更多編輯台推薦新聞：
俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看
國際

俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看

「創造安娜」假名媛怎能騙倒紐約上流圈？Netflix沒說完的事
娛樂

「創造安娜」假名媛怎能騙倒紐約上流圈？Netflix沒說完的事

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心
首頁 / 生活

吳德榮：強冷空氣7日凌晨南下 平地低溫探10度

2022/3/6 08:34（3/6 08:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象專家吳德榮表示，鋒面及強冷空氣南下，7日晚間、8日清晨最冷，平地最低溫探攝氏10度。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，鋒面及強冷空氣南下，7日晚間、8日清晨最冷，平地最低溫探攝氏10度。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北6日電）氣象專家吳德榮表示，明天凌晨鋒面及強冷空氣南下，明晚、8日清晨最冷，平地最低溫探攝氏10度，3500公尺高山有機會降雪；8日起逐日回溫，預估至13日都會是穩定好天氣。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為苗栗縣西湖鄉14.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北風略減弱，北台灣雲量增多，高溫略降至23度左右，北海岸、東半部有局部短暫雨；中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天凌晨起鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部有較大雨勢，南部亦轉有局部短暫降雨；氣溫下降，愈晚愈冷，應注意防雨保暖；海拔3500公尺以上高山有降雪機會。

吳德榮說，鋒面快速通過，降雨不到1天，明晚由南而北先後停歇；氣溫續降，明晚、8日清晨氣溫降至最低，平地最低氣溫約在10度左右，台北測站則可降至13度上下；「乍暖還寒」，應注意衣著調適。

吳德榮提到，8至10日高氣壓影響，各地晴朗轉為乾爽的天氣；8日白天起氣溫逐日回升，一天比一天暖，但清晨仍有「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫，日夜溫差很大。

吳德榮表示，11至13日高壓迴流影響，各地持續晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；白天微熱早晚涼，晨間易有霧；14日才有下一波「微弱鋒面」，帶來輕微影響。（編輯：陳仁華）1110306

延伸閱讀
吳德榮：北台灣22日低溫下探12度 冷到25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族