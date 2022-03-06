吳德榮：強冷空氣7日凌晨南下 平地低溫探10度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北6日電）氣象專家吳德榮表示，明天凌晨鋒面及強冷空氣南下，明晚、8日清晨最冷，平地最低溫探攝氏10度，3500公尺高山有機會降雪；8日起逐日回溫，預估至13日都會是穩定好天氣。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為苗栗縣西湖鄉14.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北風略減弱，北台灣雲量增多，高溫略降至23度左右，北海岸、東半部有局部短暫雨；中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天凌晨起鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部有較大雨勢，南部亦轉有局部短暫降雨；氣溫下降，愈晚愈冷，應注意防雨保暖；海拔3500公尺以上高山有降雪機會。

吳德榮說，鋒面快速通過，降雨不到1天，明晚由南而北先後停歇；氣溫續降，明晚、8日清晨氣溫降至最低，平地最低氣溫約在10度左右，台北測站則可降至13度上下；「乍暖還寒」，應注意衣著調適。

吳德榮提到，8至10日高氣壓影響，各地晴朗轉為乾爽的天氣；8日白天起氣溫逐日回升，一天比一天暖，但清晨仍有「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫，日夜溫差很大。

吳德榮表示，11至13日高壓迴流影響，各地持續晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；白天微熱早晚涼，晨間易有霧；14日才有下一波「微弱鋒面」，帶來輕微影響。（編輯：陳仁華）1110306