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基隆公布確診者足跡 匡列海鮮餐廳3員工

2022/3/6 12:12（3/6 12:26 更新）
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基隆市府今天公布有關高雄市本土確診個案及衍生個案，於2月22日中午至988海鮮餐廳用餐旅遊足跡，因此匡列海鮮餐廳3名員工，安排上午採檢。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月6日
基隆市府今天公布有關高雄市本土確診個案及衍生個案，於2月22日中午至988海鮮餐廳用餐旅遊足跡，因此匡列海鮮餐廳3名員工，安排上午採檢。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月6日
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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市府今天公布有關高雄市本土確診個案及衍生個案，於2月22日中午至988海鮮餐廳用餐旅遊足跡，因此匡列海鮮餐廳3名員工，安排上午採檢。

基隆市政府發言人沈詠珮表示，有關高雄市本土確診個案20861及案20860衍生確診案，案20912及20913共計4人為同旅行團友人，在基隆市旅遊足跡為2月22日中午至988海鮮餐廳用餐。

衛生局接獲中央流行疫情指揮中心通知後立即連繫988餐廳，完成疫調，並匡列當日餐廳3名工作人員。

經調查，因受疫情影響，餐廳生意不好，所以出勤依照訂桌情形調整，當日僅3人出勤，且同時段並無其它客人用餐。目前匡列3人，皆無不適症狀，已依指揮中心建議列為自我健康管理專案並安排於今天早上進行PCR採檢。（編輯：方沛清）1110306

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