援助烏克蘭難民 慈濟波蘭發放物資

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為關懷因俄烏爭端逃離烏克蘭的民眾，慈濟透過歐洲國家慈濟人就近進行人道物資救援行動正式啟動，波蘭慈濟志工匯整各方提供的物資，前往波蘭政府提供的場地發放。（慈濟基金會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月6日

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（中央社記者張雄風、李先鳳台北6日電）慈濟今天表示，為關懷俄羅斯與烏克蘭戰爭逃離烏國的民眾，將以波蘭盧布林、波茲南、斯塞新等地為重點區域進行人道救援物資發放，包含大米、蔬菜罐頭、玉米罐頭等。

慈濟基金會發布新聞稿表示，為關懷因俄烏爭端逃離烏克蘭的民眾，慈濟透過歐洲國家慈濟人就近進行人道物資救援行動正式啟動，歐洲波蘭慈濟志工昨天在波蘭波茲南近郊，Skorzewo政府單位提供的地點進行救援物資發放。

慈濟指出，歐洲波蘭慈濟志工匯整各方提供包括大米、麵條、蔬菜罐頭、玉米罐頭、玉米片等易於煮食或保存食物，及牙膏、牙刷、衛生紙等生活用品，前往波蘭政府提供的場地進行發放關懷。

烏國難民進入波蘭第一站是盧布林地區，這裡是波蘭境內接納烏國難民人數最多地區，透過在波蘭當地就讀的慈濟大學畢業校友的協助關懷，慈濟也正在與紅十字會尋求合作發放毛毯等所需物資。

根據慈濟波蘭志工傳回來的現場觀察與了解，以鄰近盧布林3個收容中心為例，約有400張軍床但只有2間廁所，也沒有地方擺放東西，因此有許多自發的波蘭人開放自己的住家，歡迎烏克蘭人居住。

另一個烏國難民集結點是波蘭的斯塞新地區，數百名難民已抵達當地；英國慈濟人已準備好900條毛毯、1200條圍巾等隨時可運到波蘭。

慈濟基金會指出，將以盧布林、波茲南、斯塞新為主進行人道救援物資發放，並正聯繫當地全國性賣場，協商合作購物券的可能性，以方便難民購買的自主性與尊嚴，也將提升救援效率。（編輯：管中維）1110306

慈濟基金會6日表示，歐洲波蘭慈濟志工匯整各方提供包括大米、麵條、罐頭等易於煮食或保存的食物，及衛生紙等生活用品，前往波蘭政府提供的地點進行救援物資發放。（慈濟基金會提供）中央社記者張雄風傳真 111年3月6日