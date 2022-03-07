防疫計程車清消靜置30分 可載一般客

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（中央社記者余曉涵台北7日電）交通部民用航空局副局長方志文今天說，即日起防疫計程車停止包車專案，回歸「居家檢疫者自機場返家交通方案」，只要防疫計程車清消通風靜置30分鐘後，即可搭載一般旅客。

交通部昨天發出新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心同意交通部從3月7日凌晨0時起，機場防疫車隊管理措施回歸交通部「居家檢疫者自機場返家交通方案」，在維持既有防疫措施條件下，在載運入境旅客後，完成車輛清消通風靜置30分鐘以上，可載運一般旅客。

方志文今天在指揮中心記者會中重申，即日起停止包車專案，回歸原本的「居家檢疫者自機場返家交通方案」，但防疫計程車仍須維持防護措施，包含落實加裝隔簾或隔板、駕駛穿戴手套、外科口罩及隔離衣等防護裝備、至少接種2劑疫苗、每週PCR篩檢監測健康狀況、無接觸化乘車單、旅客下車後立即清消、出車前量測體溫等。

方志文指出，雖然開放防疫計程車搭載一般旅客，但必須清消通風靜置30分鐘後，才能載一般旅客。

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方志文說，包車專案是配合春節檢疫專案，為了風險控管才禁止載運一般旅客，但目前春節檢疫專案已經結束，加上增加許多防護措施，因此才同意做好清消通風靜置30分鐘後，就可搭載一般旅客。

指揮中心指揮官陳時中補充，執行落地採檢後，會搭乘防疫計程車回去的都是已經做過深喉唾液篩檢的，一週帶有病毒的乘客也只有12人，比春節專案前，防疫計程車司機帶病毒的可能性大幅降低，因此才有開放措施。（編輯：管中維）1110307