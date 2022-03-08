貝里斯貨輪台東外海擱淺 啟動防疫和防漏油措施

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）貝里斯籍貨輪今上午失去動力擱淺在台東富岡漁港外岸邊，船上16名船員目前沒有立即危險；另外船上有將近400公噸油料，海巡準備攔油索戒備，船公司將等待漲潮時設法脫離。

住在富岡港附近的民眾告訴中央社記者，今天清晨看到一艘貨輪航線偏離，原來應該接近綠島，但卻慢慢往台東陸地靠近，上午8時許竟然擱淺在富岡海邊，船上有人走動。

海巡署東部分署上午通知航港局、台東縣政府環保局、衛生局農業處人員到場，巡邏艇也在一旁戒備。

東部分署人員表示，昨晚10時28分發現這艘貨輪位於小野柳（富岡港）外1浬沿岸航行，恐有擱淺疑慮。經貨輪船長告知，因舵機故障、維修中，且當前海象不佳，才沿岸航行避風，未料被浪往岸邊推導致擱淺。

東部分署表示，這艘貝里斯籍船名UNIPROFIT貨輪，長100公尺，寬19.2公尺，噸位6653公噸。載運雜貨、油料，重油331.7公噸、柴油56.3公噸船上16人（中國籍11人、印尼籍5人），3月3日從中國煙台港出航，預計前往印尼蘇拉威西Bahodopi。

海巡署東部分署表示，目前船上人員沒有立即危險，航港局已經和船長、船主取得聯繫，初步決定要將船拖離，但因台東沒有大船可拖拉，船主正想辦法，配合漲潮時脫離。

另外，因船上有將近400公噸的油料，海巡已經準備攔油索、吸油棉和除油設備應變。

台東縣衛生局長黃明恩表示，截至中午，船公司尚未做出決定是否讓船員下船，衛生局同仁已經做好準備，若船員上岸一定會先做篩檢、隔離收容，並依中央防疫規定處理。（編輯：方沛清）1110308