從月事帶到粗衛生紙 跨越60年展出阿嬤月經故事

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非營利組織「小紅帽」8日舉辦跨世代女性身體記憶展記者會，從月事帶、粗衛生紙到衛生棉，探討跨越60年、3個世代女性面對月經的故事。中央社記者陳至中台北攝 111年3月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）長期推動月經教育的非營利組織「小紅帽」，與婦女權益促進基金會等團體舉辦巡迴展，從月事帶、粗衛生紙到衛生棉，探討跨越60年、3個世代女性面對月經的故事。

今天是3月8日國際婦女節，小紅帽和台灣國家婦女館、婦女權益促進發展基金會等團體，下午舉辦「阿嬤ê月-跨世代女性身體記憶」開展記者會，展現他們深入社區訪談，收集、記錄下來的女性故事。

策展人林尹筑表示，阿嬤時代生理用品的選擇比較少，大多用舊衣、破布、被單等裁剪成長條狀，使用後再到溪流、水溝洗滌再重複使用，久了布都變成深色的，「來洗」也成為女性月經來時的代稱。

隨著時代轉變，台灣女性逐漸改用粗衛生紙做一次性材料作為生理用品，再晚一點才逐漸出現專用的衛生棉。「小紅帽」的訪談紀錄中可看到，早期只有少數商行可以買到衛生棉，而且購買時都要遮遮掩掩，不像現在到處藥妝店、量販店都買的到。

「小紅帽」在展覽中精心還原50多年前的月事帶，由團隊成員根據阿嬤們口述，並實際指導裁剪，真實呈現當時的用品。上頭再以紅線繡上現代孩子對月經的祝福，包括「感謝有你，我才能在這世上」、「生命都是從月經來的，不用覺得很丟臉」。

民主進步黨籍立委范雲今天在記者會上分享，高中時一名女老師，光是帶一包衛生棉到學校教學，就造成全校轟動，因為當時沒人敢把「月經」這個兩字講出來。現在時代改變了，但她還是疑惑，為何到超商買生理用品，還要特別用紙袋包起來，好像拿著衛生棉是件丟臉的事。

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時代力量黨籍立委王婉諭也呼籲社會重視「月經污名化」議題，很多男性到現在都以為經血是藍色的、生理期只需要一片，完全沒有更換頻率的觀念，也時常以不尊重口吻對待女性，例如看到女同學心情不好，就輕蔑地問：「大姨媽來嗎？」

教育部青年發展署長王雪玉表示，月經知識不論生理女性、男性都應該學習，才能平等對待、相互尊重。期許小紅帽的展覽持續發揮影響力，讓更多人能瞭解相關議題。（編輯：陳政偉）1110308

非營利組織「小紅帽」8日舉辦跨世代女性身體記憶展記者會，由團隊成員根據阿嬤們口述，並實際指導裁剪，真實呈現當時的「月事帶」，上頭再以紅線繡上現代孩子對月經的祝福。中央社記者陳至中台北攝 111年3月8日