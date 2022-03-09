國旅券可望延長至6月底 交長：與國發會同步

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（中央社記者余曉涵台北9日電）配合振興五倍券交通部觀光局推出國旅券，目前使用率僅達45%，交通部長王國材說，若國發會加碼券拍板到6月30日，國旅券也會同步延長；觀光局也指出，將會有各種促銷方案。

配合振興五倍券，交通部觀光局推出國旅券，使用期限只到今年4月底，根據觀光局統計，目前國旅券領券238萬5916張，使用108萬6111張，使用率為45.52%。

國民黨立委洪孟楷今天在立法院交通委員會質詢時詢問，國發會主委龔明鑫昨天表示，將研擬加碼券延長到6月30日，國旅券是否會比照延長。

交通部長王國材回應，加碼券以國發會為主，若國發會拍板延長，國旅券將會跟各類加碼券一起共同延長。

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針對目前國旅券使用率僅45%，交通部觀光局長張錫聰說，因應氣候因素等導致民眾使用率不高，4月是關鍵期，觀光局會推出3波行銷，包含13個國家風景處等都會有行銷活動，未來每週也會推出相關活動，鼓勵民眾使用國旅券。

觀光局官員也透露，除了現行的住宿券及樂園抽獎活動外，目前也規劃再有一波抽獎活動，但詳細還在規劃當中，3月底前會再對外公布。（編輯：陳仁華）1110309