更多編輯台推薦新聞：
蒲亭快攻基輔夢碎 5面向看懂烏克蘭如何阻撓俄軍挺進
國際

蒲亭快攻基輔夢碎 5面向看懂烏克蘭如何阻撓俄軍挺進

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓
運動

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

可使保朗膠囊溶離度不足 120萬粒3/24前回收

2022/3/9 12:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺台北9日電）食藥署今天公布，治療膽道疾病或胰臟炎引起痙攣症狀的「可使保朗膠囊」，有5批號、120萬粒藥品因溶離度不符規定，吞下肚無法在時效內釋出足夠藥效，將於3月24日前全數回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新藥品回收訊息，衛采製藥股份有限公司的「可使保朗膠囊」，批號為98A08T、98B09T、98C09T、98B08T、98A09T的藥品，廠商主動通報持續性安定性試驗的溶離度結果未能符合規格，故啟動回收。

食藥署藥品組科長洪國登接受媒體電話聯訪表示，「可使保朗膠囊」主要用於緩解膽道疾病，如膽石症、膽囊炎、膽管炎、膽割除後遺症等所引起的痙攣性症狀，以及緩解胰臟炎所引起的痙攣性症狀。

洪國登說，膠囊藥品吞下肚進入腸胃道，膠囊外殼必須溶離才能溶出藥品，這次是接獲廠商主動通報，在進行第24個月的持續性安定性試驗的溶離度結果，低於標準，也就是無法在規定時間內釋出足夠藥品達到藥效。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

洪國登說，廠商目前還在釐清原因，因這款藥品效期為3年，在效期內就低於標準，食藥署已要求於3月24日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

洪國登表示，這款藥品健保申報用量每年約180萬粒，且同成分同劑型藥品只有這一款，市占率為百分之百，但因有新批號的藥品，以及其他成分藥品可治療，患者不致缺藥，若有用藥疑慮，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。（編輯：張芷瑄）1110309

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族