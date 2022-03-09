台南某醫院2員工確診 曾與染疫復健者足跡重疊

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台南市9日新增2名COVID-19本土確診病例，市府除公布相關足跡，也表示已派員針對各足跡點加強清消。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月9日

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市今天新增2例COVID-19本土病例，都為6日公布案20974前往復健的醫院員工，疑似曾與案20974在醫院內有重疊足跡感染，但感染源還需進一步判定。

台南市政府下午召開線上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，由台南市長黃偉哲、衛生局長許以霖說明新增2名本土病例個案21083、21084的相關情況。

許以霖表示，案21083為東山區30多歲男性、案21084為佳里區30多歲女性，因昨天公布的4例個案21031、21032、21033、21034曾前往這家醫院復健，醫院進行全院人員快篩，案21083等2人陽性，進一步核酸檢測（PCR）採檢後確診，Ct值分別為17.88、18.4。

許以霖指出，原本疫調時未發現2人與先前公布的個案有足跡重疊，但昨天進一步比對院內監視器後，發現案21083曾與鹽水區個案20974有樓梯間、地下室走道等足跡重疊，初步研判可能因此感染，但仍有待中央基因定序比對。

他說，案20974與昨天公布4例個案到醫院復健共同搭乘的是醫院專屬接駁車，初步調查沒有其它用途，為防範疫情擴大，昨晚徹夜採檢這家醫院432名相關人員，結果全數陰性。醫院已暫停門診、急診、復健等非緊急業務，住院病人也暫停移動。

許以霖指出，案21083於居家隔離前在台南市活動範圍包含World Gym世界健身俱樂部台南新營店、7-11東金門市、車麗屋汽車百貨新營店、金石堂書店新營店、全聯福利中心東山中興店及新營金華店、阿德包子，並曾於3月5日參加「2022東山區玉米迷宮食樂趣」活動。

許以霖表示，針對案21083，市府共匡列878名相關接觸者，其中健身房民眾371人及參加玉米迷宮食樂趣442人列自我健康監測。

他說，案21084居家隔離前活動範圍，包含南紡購物中心、全聯福利中心、新光三越台南新天地、佳里區農會超市、佳里區星期四夜市、品香心肝湯等地，匡列12名相關接觸者。（編輯：戴光育）1110309