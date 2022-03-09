台南某醫院內感染2確診 全院432人採檢陰、停診至13日

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國內9日新增3例本土個案，皆與宮廟旅遊團案有關，包括台南某醫院2名藥事人員。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北9日電）宮廟旅遊團群聚感染案燒進醫院，台南某醫院2名藥事人員確診，爆發院內感染，已全院篩檢432人，檢驗結果皆陰性、環境採檢33件皆陰性，醫院將全面停診到3月13日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中說明，由於因台南鹽水養雞戶（案20974）同搭復健車赴台南某醫院乘客，已有5人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），衛生單位緊急對該醫院人員進行快篩，3月7日發現2名藥事人員快篩陽性，8日進一步檢驗PCR確診（案21083、案21084）。

這2名藥事人員平時工作地點在醫院一樓藥劑部辦公室，藥庫與案20974曾待過的復健中心都在地下2樓。但羅一鈞說，調閱監視器後，並未發現藥師與確診病患有接觸史，也沒有共乘電梯，藥劑人員都走樓梯赴藥庫，個案彼此間是否動線重疊或其他可能傳染途徑，仍待釐清。

羅一鈞進一步說明，日前公布的5名復健車染疫乘客，4人為病患、1人是陪病看護，其中看護是自家看護、非醫院看護，已匡列居隔對象共49人，包含員工15人、病患32人、其他人員2人，目前檢驗皆為陰性。

羅一鈞說，衛生單位3月8日晚間進行全院的病毒PCR採檢，包含醫院員工、住院及呼吸照護病房、護理之家、陪病家屬及看護、清潔外包公司、兼職人員、志工、傳送／運輸人員等共432人，檢驗結果均為陰性。

羅一鈞表示，該醫院已完成環境採檢33件，包含復健中心、電梯等，檢驗結果均為陰性。該醫院門診全面暫停至3月13日，進行環境清消，住院患者只出不進，如需轉院，需PCR檢驗陰性報告，始得轉院。（編輯：陳清芳）1110309