旅遊團群聚波及高雄台菜餐廳 員工家人隔離期間陰轉陽

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高雄市9日新增一例本土個案，是先前確診的老新台菜十全店員工的同住妹妹。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄市今天新增一例COVID-19本土確診個案，是先前確診的老新台菜十全店員工案20939同住妹妹，匡列隔離期間陰轉陽，市府評估無社區風險，無足跡公布。

高雄市衛生局下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心公布今天高雄市新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，案號21082，為已匡列隔離期間，因症就醫陽轉個案。

衛生局表示，案21082是案20939的同住妹妹，10多歲女性，4日匡列採檢PCR陰性後隔離，8日出現症狀，且居家快篩陽性而就醫採檢，結果PCR陽性、Ct值14.2。

案20939是老新台菜十全店員工，因曾服務旅遊團確診個案而染疫。衛生局表示，由新北設計師案19665衍生至同時段餐廳用餐的案20248，而傳染旅遊團的案20913，導致高雄市8人、台南市11人因而感染。特別是案21056、21082已進入第4波感染。

衛生局表示，COVID-19變異株Omicron傳染風險極高，呼籲市民盡速接種第3劑疫苗，有效增進個人防保護力，並落實良好個人衛生習慣，戴口罩、勤洗手，確保個人及社區安全。（編輯：郭諭儒）1110309

（高雄市政府提供）