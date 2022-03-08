台南新增4本土 曾與確診者同車到醫院復健

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市今天新增4名C OVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，都曾與6日公布的鹽水區個案20974同搭接駁車到醫院復健，被匡列居家隔離並採檢確診，其中1人是外籍看護。

台南市政府下午召開線上防疫記者會，由市長黃偉哲與衛生局長許以霖說明新增個案21031、21032、2103 3、21034相關情形。

許以霖表示，4個案都在鹽水區，分別為60多歲女性21031、60多歲男性21032、40多歲男性21033、30多歲女性21034，都因與案20974同車接送前往復健而被匡列為居家隔離者，經安排採檢後確診，其中21034為外籍看護。

許以霖指出，4名個案Ct值分別為10.24、31.5、12.77、14.06，分別匡列39、2、5、11名相關接觸者，相關足跡地點已完成清消，經針對在同場域做復健的病患，以及出入這家醫院的病友及工作人員做快篩，目前結果都是陰性。

他說，近日新增個案分布於鹽水區與新營區，市府將開設篩檢點提供兩區市民篩檢，鹽水區分別是9日上午8時30分至11時在汫水里護安宮、9日下午2時至5時在歡雅里永安宮、10日上午8時30分至11時30分在鹽水區衛生所旁停車場。新營區為9日至11日每日上午11時至下午1時在新營區衛生所。

黃偉哲表示，今天4個病例共匡列57名接觸者，市府若在第一時間發現異常，將馬上做緊急處理，而當天搭乘同一輛接駁車的8人中，目前已有5人確診，這條傳染鏈再往前延伸就是遊覽車旅遊團，可見在同車的密閉空間內傳染風險很大，希望民眾提高警覺。

黃偉哲表示，近日有些個案多日前就有輕微症狀，但因稍微大意導致多出幾天傳染風險，希望民眾不要輕忽，市府除了在鹽水區與新營區開設篩檢點，所有台南市民從今天起到10日，都可持身分證到各衛生所領取居家快篩，發現輕微症狀時可立即做快篩。（編輯：謝雅竹）1110308