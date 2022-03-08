更多編輯台推薦新聞：
基輔動物園陷戰火 員工進圍欄陪睡安撫驚恐大象
國際

基輔動物園陷戰火 員工進圍欄陪睡安撫驚恐大象

戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克
國際

戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
疫情
新聞專題
疫情9/300

台南新增4本土 曾與確診者同車到醫院復健

2022/3/8 16:36（3/8 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市8日新增4名COVID-19本土病例，市府已針對相關足跡地點進行清消。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月8日
台南市8日新增4名COVID-19本土病例，市府已針對相關足跡地點進行清消。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市今天新增4名C OVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，都曾與6日公布的鹽水區個案20974同搭接駁車到醫院復健，被匡列居家隔離並採檢確診，其中1人是外籍看護。

台南市政府下午召開線上防疫記者會，由市長黃偉哲與衛生局長許以霖說明新增個案21031、21032、2103 3、21034相關情形。

許以霖表示，4個案都在鹽水區，分別為60多歲女性21031、60多歲男性21032、40多歲男性21033、30多歲女性21034，都因與案20974同車接送前往復健而被匡列為居家隔離者，經安排採檢後確診，其中21034為外籍看護。

許以霖指出，4名個案Ct值分別為10.24、31.5、12.77、14.06，分別匡列39、2、5、11名相關接觸者，相關足跡地點已完成清消，經針對在同場域做復健的病患，以及出入這家醫院的病友及工作人員做快篩，目前結果都是陰性。

他說，近日新增個案分布於鹽水區與新營區，市府將開設篩檢點提供兩區市民篩檢，鹽水區分別是9日上午8時30分至11時在汫水里護安宮、9日下午2時至5時在歡雅里永安宮、10日上午8時30分至11時30分在鹽水區衛生所旁停車場。新營區為9日至11日每日上午11時至下午1時在新營區衛生所。

黃偉哲表示，今天4個病例共匡列57名接觸者，市府若在第一時間發現異常，將馬上做緊急處理，而當天搭乘同一輛接駁車的8人中，目前已有5人確診，這條傳染鏈再往前延伸就是遊覽車旅遊團，可見在同車的密閉空間內傳染風險很大，希望民眾提高警覺。

黃偉哲表示，近日有些個案多日前就有輕微症狀，但因稍微大意導致多出幾天傳染風險，希望民眾不要輕忽，市府除了在鹽水區與新營區開設篩檢點，所有台南市民從今天起到10日，都可持身分證到各衛生所領取居家快篩，發現輕微症狀時可立即做快篩。（編輯：謝雅竹）1110308

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀