專家建議3階段境外解封 完整接種疫苗放寬居隔

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（中央社記者許秩維台北9日電）台大公衛學者陳秀熙今天建議，可依群體免疫力將各國分為高、中、低3類，分3階段境外解封，完整施打疫苗及感染康復者，可放寬居家隔離限制或無須居家隔離。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，提到本週全球累積確診個案達4.5億人，死亡人數接近600萬名個案，全球疫情雖有趨緩，但仍可看出本週有些微回升。

為瞭解各國群體免疫情形，陳秀熙以第2劑和第3劑疫苗保護力、自然感染人數等資料估算群體免疫，以美國為例，疫苗保護力僅剩13%，傳染病模型推估自然感染人數達65%，群體免疫為74%，解封指數為0.9。

陳秀熙指出，英國第2劑和第3劑疫苗保護力為11%，模型推估自然感染人數達63%，群體免疫為74%，解封指數為0.72；高自然感染人數比率加上疫苗保護力造成疫情趨緩，這也是歐美國家陸續解封的主要原因。

台灣則與歐美國家不同，陳秀熙說明，由於台灣有效控制疫情，自然感染人數比率僅0.02%，主要靠第2劑和第3劑疫苗保護力，推估群體免疫力約60%至80%，只要境外移入案例不要過多，避免造成住院的醫療資源消耗，台灣也可解封，形成雙贏局面。

針對境外解封策略，陳秀熙建議可依群體免疫力將各國分為高（如歐美）、中（如南美洲）、低（如非洲）等3類，第1階段（5至6月）先針對高群體免疫國家解封，第2階段（7至8月）、第3階段（9至10月）分別針對中群體免疫、低群體免疫國家解封。

陳秀熙提到，對於具免疫保護力族群（已施打第2劑和第3劑疫苗及感染康復者），可放寬居隔限制或無須居隔；不具免疫保護力族群（未完整施打疫苗且未自然感染者）仍應依照滾動式修正的居家檢疫措施，進行入境隔離檢疫。（編輯：張芷瑄）1110309