更多編輯台推薦新聞：
獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色
科技

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

金門縣府將調查機位需求 協助清明連假返鄉掃墓

2022/3/9 18:03（3/9 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
清明節連假4月初登場，金門縣政府9日表示，為滿足民眾交通需求，自10日起連績5天將調查民眾未訂妥機位數量，據以協調民航局及航空公司加開航班疏運。中央社記者黃慧敏攝 111年3月9日
清明節連假4月初登場，金門縣政府9日表示，為滿足民眾交通需求，自10日起連績5天將調查民眾未訂妥機位數量，據以協調民航局及航空公司加開航班疏運。中央社記者黃慧敏攝 111年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）兒童、清明節連假將到，金門縣政府今天表示，為滿足民眾返鄉掃墓祭祖的交通需求，將從明天起一連5天，調查民眾未訂妥機位的數量，據以協調民航局及航空公司加開加班機。

金門縣政府觀光處發布新聞資料指出，為充分發揮空運資源，達到最有效利用，避免因部分旅客重複訂位而影響多數民眾權益，各航空公司依照往例，在連續假期針對離島航線將實施機票加註限當日當班次有效等管制作為。

今年4月2日到4月5日為兒童、清明節連假，觀光處表示，這波連假的管制期間（4月1日至4月3日台灣往金門，4月4日至4月6日金門往台灣）離島航線將實施機票加註限當日當班次有效、至遲於航班起飛前辦理退票及逾期作廢等措施，民眾務必注意。

觀光處指出，縣府除積極與交通部民航局協調爭取增加台金空運運量外，從明天起到3月14日共5天，調查台金5條航線未訂妥機位的民眾需求，希望讓所有金門鄉親順利返鄉或赴台。

相關調查，觀光處表示，可透過手機、網路系統登記，或上班時間洽縣府縣民服務中心（金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823），由工作人員協助上網登錄需求資訊，網址：http://www.flight.url.tw/。

觀光處指出，統計民眾需求後，縣府會盡速向民航局協調爭取運能。（編輯：戴光育）1110309

金門縣政府9日表示，除積極與交通部民航局協調爭取台金清明連假空運量能外，也將從10日起到14日共5天，調查台金5條航線未訂妥機位的民眾需求，盼讓所有金門鄉親順利返鄉或赴台。中央社記者黃慧敏攝 111年3月9日
金門縣政府9日表示，除積極與交通部民航局協調爭取台金清明連假空運量能外，也將從10日起到14日共5天，調查台金5條航線未訂妥機位的民眾需求，盼讓所有金門鄉親順利返鄉或赴台。中央社記者黃慧敏攝 111年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族