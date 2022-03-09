客委會表揚客語情境式演說優秀學生 盼融入日常

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（中央社記者張雄風台北9日電）客委會今天表揚客語情境式演說共19名獲選的優秀中、小學生，期盼大家在學校及家庭都能使用客語溝通，讓客語成為日常生活語言，重新在這塊土地上開花結果。

客委會今天發布新聞稿說明，由教育部主辦、原住民族委員會及客委會協辦的「全國語文競賽」，於去年首度辦理本土語文情境式演說，讓競賽員現場抽題、即席準備演說內容，並透過四格圖片生活化的情境題目，讓學生從真實生活經驗出發，用母語講出完整演說。

為彰顯全國語文競賽客語情境式演說優秀學生榮耀，客委會今天舉辦頒獎典禮。客委會主委楊長鎮表示，過去全國語文競賽參賽學生往往是透過背誦取得優異成績，缺乏日常生活應用；透過競賽希望帶動未來本土語言課程更重視實際應用，師生及同學之間日常生活也能使用客語溝通，讓母語真正充滿活力。

客委會表示，來自全國各縣市的客語競賽員，經過激烈的賽事，共有19名中、小學生過關斬將獲得特優佳績；除頒獎外，客委會也邀特優學生及家長參觀台北101觀景台，並品嚐鼎泰豐美食。

客委會指出，希望在客庄地區更持續推動以客語作為通行語，營造客語友善環境，讓民眾在公共領域、公開場合可以說客語。（編輯：陳政偉）1110309