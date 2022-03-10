更多編輯台推薦新聞：
美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色
科技

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟擴大制裁俄羅斯 F1賽車手尼基塔在內160人入黑名單
首頁 / 生活

七星潭18公里礫石挑戰 深度體驗森林與海洋

2022/3/10 10:07（3/10 11:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮林管處和黑潮海洋文教基金會合作，在防風保安林舉辦「七星潭的森林與海洋－18公里礫石挑戰」，邀請民眾用腳步重新認識自己與花蓮七星潭。（黑潮海洋文教基金會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月10日
花蓮林管處和黑潮海洋文教基金會合作，在防風保安林舉辦「七星潭的森林與海洋－18公里礫石挑戰」，邀請民眾用腳步重新認識自己與花蓮七星潭。（黑潮海洋文教基金會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮林管處和黑潮海洋文教基金會合作，在防風保安林舉辦「七星潭的森林與海洋－18公里礫石挑戰」，安排3條線上探索路線、5場實體活動，深度體驗七星潭生態地理及人文歷史。

黑潮海洋文教基金會今天發布訊息表示，與林務局花蓮林區管理處合作，從2月26日至5月30日為期3個月，舉辦「七星潭的森林與海洋－18公里礫石挑戰」，邀請民眾用腳步重新認識自己與花蓮七星潭。

「七星潭18公里礫石挑戰」涵蓋整座七星潭海灣，沿途除了海洋還有3座保安林，從北邊的立霧溪出海口開始有編號2617保安林，經過三棧溪後進入2618保安林，終點是在四八高地屬於2613保安林。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

設計3條探索路線分別為森之歌、海之歌、挑戰者之歌，提供類闖關遊戲的摺頁、任務表單和挑戰手冊，讓民眾可以「自助導覽體驗」；5場徒步系列實體活動主題則有森林療癒、漁村文化、身心覺察、鳥類生態、星空導覽。

黑潮執行長林東良指出，「挑戰者之歌」是這次活動的主要路線，七星潭海灘全長約18公里，沿途多為礫石灘，行走起來相對艱難，才取名為18公里礫石挑戰；設計初衷希望大眾對徒步於海灣也能與登山、郊山步道連結，將自然的海灣看待成海岸步道，漫步舒心，也更深刻觀察體驗七星潭的自然風景與在地人文。（編輯：陳仁華）1110310

花蓮林管處和黑潮海洋文教基金會合作，在防風保安林舉辦「七星潭的森林與海洋－18公里礫石挑戰」活動，從北邊的立霧溪出海口（圖）開始，終點在四八高地。（黑潮海洋文教基金會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月10日
花蓮林管處和黑潮海洋文教基金會合作，在防風保安林舉辦「七星潭的森林與海洋－18公里礫石挑戰」活動，從北邊的立霧溪出海口（圖）開始，終點在四八高地。（黑潮海洋文教基金會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月10日
花蓮林管處和黑潮海洋文教基金會合作，在防風保安林舉辦「七星潭的森林與海洋－18公里礫石挑戰」活動，邀請民眾前來深度體驗七星潭的生態地理及人文歷史。（黑潮海洋文教基金會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月10日
花蓮林管處和黑潮海洋文教基金會合作，在防風保安林舉辦「七星潭的森林與海洋－18公里礫石挑戰」活動，邀請民眾前來深度體驗七星潭的生態地理及人文歷史。（黑潮海洋文教基金會提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族