龜山島看軍事標語 王國材：故事行銷有助推動觀光

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交通部長王國材（右2）12日與觀光局長張錫聰（左2）等人登上龜山島，視察環湖步道、軍事坑道等觀光建設景點，並在昔日駐軍所立標語「島孤人不孤」前留影。（交通部觀光局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年3月12日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）交通部長王國材今天搭船登龜山島視察觀光業務。他看到島上昔日駐軍所立的「島孤人不孤」標語後感觸說，故事行銷、說在地的故事將有助於推動觀光。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處發布新聞稿表示，位在宜蘭外海的龜山島每年3月至11月開放登島，王國材上午在觀光局長張錫聰及東北角暨宜蘭海岸風景區管理處長馬惠達等人的陪同下，登上龜山島視察環湖步道、軍事坑道等觀光建設景點，接著前往頭城鎮外澳地區，了解附近漁村特色與未來規劃。

王國材表示，國內旅遊市場發展需倚靠在地社區與文化特色為基礎，結合地方生活產業，緊密凝聚小鎮土地情感，才能展現未來樣貌遠景，吸引更多民眾前來旅遊。

他指出，故事行銷、說在地的故事有助於推動觀光，必須要透過區域觀光資源的整合與串聯，提高景點的吸引力，像他今天登上龜山島，看到「島孤人不孤」的標語，就讓他內心很有感觸，透過觀光圈的產業推動模式，未來旅客的旅遊型態從一個點變成一個區域，甚至可以跨區域、跨縣市，挖掘在地之美。

他說，宜蘭擁有好山好水，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，不僅要與觀光業者攜手行銷在地觀光，更希望提升國內旅遊市場，振興地方經濟。

結束行程後，王國材等人前往壯圍沙丘生態園區，與大東北角觀光圈業者座談。

宜蘭民主進步黨籍立法委員陳歐珀會中指出，觀光是國際競爭力最重的一環，宜蘭是以觀光為發展主軸的城市，未來透過交通建設加持，更能增加旅遊人潮。

參與座談的業者表示，大東北角觀光圈的範圍除宜蘭，還有金瓜石、九份、平溪等，這些景點不僅是北台灣重要的觀光景點，更是國際觀光客來台的必遊景點，隨疫情趨緩，業者都已經準備好迎接觀光客，就等政府鬆綁入境旅遊規定。

張錫聰說，觀光局自105年至110年合計補助宜蘭縣政府數項觀光建設相關計畫，包含遊憩據點特色加值計畫、體驗觀光地方旅遊環境營造計畫、溫泉區旅遊環境營造計畫等，希望藉由公部門觀光建設資源的投入，帶動周邊產業的發展，提昇地方整體觀光效益。

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曾在龜山島住了23年的宜蘭縣頭城鎮民代表簡英俊告訴中央社記者，過去因軍方要把龜山島當為軍事管制區，當時的島民從63年至64年之間被迫遷村到頭城等地。軍方進駐後，在島上構築許多軍事坑道及標語。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，因龜山島蘊含豐富且原始的生態資源，在政府提倡觀光之下，之後解除軍事管制，於2000年8月1日起正式開放觀光，成為兼具知性及感性之海上生態公園。（編輯：張銘坤）1110312