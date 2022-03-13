全國高中職五專日語演講比賽 雄女王羽妃奪冠

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日台交流協會13日下午舉辦全國高中職五專生日語演講比賽決賽，高雄女中學生王羽妃（右）奪得冠軍，由日台交流協會代表泉裕泰親自頒獎。（日台交流協會提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月13日

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）日台交流協會今天舉辦全國高中職五專生「我的未來」日語演講比賽決賽，高雄女中王羽妃以「在日本開拓我的一片未來」奪得冠軍，她在演講中描述自己未來的夢想是成為日語作家。

第二名是高雄中學黃登肯，演講主題「為一個無悔的未來」，第三名是啟英高中林沛穎，演講主題是「與未來的約定」。

此次參賽總報名人數多達116名，歷經初賽、複賽，最後共有12人進入決賽，日台交流協會官方臉書今天下午全程轉播決賽過程。演講題目是「我的未來」，每位入選決賽的年輕學生都侃侃抒發自己對未來的夢想，且日文發音咬字清楚、表達流暢，讓台下評審讚譽有佳。

日台交流協會代表泉裕泰除親自擔任評審，並在會後頒發獎狀、獎品及特製獎牌，鼓勵從眾多報名者脫穎而出的12名決賽入選同學。

日台交流協會晚間發布新聞稿指出，王羽妃在獲得冠軍後表示，她從沒去日語補習班，開始以自學方式學日語後，就對同齡人的日語學習狀態不太了解，透過這次演講比賽，發現很多跟她一樣年紀的同學，日語都好厲害、令她十分驚訝。

王羽妃指出，她為了奪得第一名做了非常多努力及練習，這次能拿到第一名真的非常開心。

泉裕泰致詞時向參賽者說，同學還會活個30年、40年、50年，或活到22世紀也說不定，他希望大家都好好利用自己還年輕的特權，在今天盡情地暢言未來。

泉裕泰表示，他作為外交官而學習外語，學習外語只是一種工具，真正的目的是瞭解對方文化與歷史，進而加深雙方之間連結，希望大家能夠透過學習日語，今後持續成為日台之間的橋梁。（編輯：黃國倫）1110313