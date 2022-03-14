早安世界》美國記者深入烏克蘭戰區 慘遭俄軍殺害

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烏克蘭基輔州警長內比托夫表示，一組前往基輔郊區拍攝難民逃離戰火畫面的美國記者遭到俄軍槍擊，其中一人頸部中彈身亡。圖為殉職記者當時配帶的證件。（圖取自基輔州警長內比托夫臉書facebook.com）

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美國記者深入烏克蘭戰區 慘遭俄軍殺害

烏克蘭基輔州警長內比托夫表示，俄羅斯部隊在首都郊區伊爾平持槍攻擊一組開車前往拍攝難民逃離戰區畫面的記者，其中一名美國記者頸部中彈身亡，另一人受傷。內比托夫公布殉職記者芮諾所持有的美國護照與「紐約時報」識別證件，不過紐時隨即表示，芮諾在事發當時並不是為紐時工作。受傷的記者阿瑞唐多指出，他與芮諾乘車通過一處檢查哨之後，在車上遭到俄軍開槍攻擊。（看完整報導）

美中高層14日羅馬會晤 聚焦雙邊競爭俄烏情勢

在俄烏戰事延燒、中國不願譴責俄羅斯行徑引發國際關注之際，白宮國安會發言人霍恩13日宣布，在國安會與國務院官員陪同下，白宮國家安全顧問蘇利文14日將前往羅馬與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會談。霍恩說，此次會面是美中維繫雙方開放溝通渠道努力的一環，兩方將討論如何管控美中競爭，也會討論俄國對烏克蘭發動戰爭對區域、全球安全造成的衝擊。（看完整報導）

俄空襲烏克蘭西部軍事基地釀35死 距波蘭邊境不到25公里

烏克蘭西部利維夫州官員13日表示，俄羅斯以飛彈空襲西部靠近北約會員國波蘭邊境的亞沃利夫市一處軍事基地，造成至少35人死亡、134人受傷。這似乎是俄羅斯入侵烏克蘭以來對最西部地區的攻擊。該基地距離波蘭邊境不到25公里，是烏克蘭西部最大的軍事訓練設施，傳統上是與北大西洋公約組織聯合演習的場所。烏克蘭西部另外一個城市伊凡諾-法蘭科夫斯克13日市內機場也持續遭到攻擊。（看完整報導）

俄羅斯近半資產遭凍結 官員公開表明靠中國幫忙挺過制裁

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫13日表示，西方國家制裁已造成俄羅斯黃金和外匯儲備近5成、約3000億美元的資產遭凍結，現在仰賴中國協助挺過制裁對俄國經濟帶來的打擊。希魯阿諾夫並說，在當前西方市場關閉的環境下，與中國的夥伴關係不但要維持，還要增加。（看完整報導）

俄烏戰爭衝擊供應鏈推升通膨 4大關鍵問答一次看

俄烏戰事宛如黑天鵝，衝擊全球股市、貴重金屬、能源以及產業供應鏈，台灣也難以倖免，有4大關鍵問題必須面對。今年2月物價上漲幅度已連續7個月超過2%的通膨防線，輸入性通膨帶給民生物資很大上漲壓力。美國聯準會將在3月15至16日召開利率決策會議，升息是必然趨勢，但各界對升息速度與幅度看法不一，台灣央行應會觀察聯準會升息後對經濟的影響，再決定未來政策走向。至於能源分配問題，由於進口來源分散，且採購策略以長約為主、現貨為輔，英美對俄國的能源制裁初步預估對台影響微乎其微。（看完整報導）

3成民眾尚未接種第3劑 專家擔心群體免疫率影響國門開放時程

台灣在逐步開放邊境的過程中，群體免疫程度是避免疫情再起的重要關鍵，台大公衛學院教授陳秀熙提醒，近期國內追加劑接種意願持續偏低，去年10月起大規模接種第2劑者保護力陸續消退，如果民眾接種追加劑的意願不提升，同時出現大量已接種第2劑者保護力失效，今年5月群體免疫恐剩不到5成，將影響國門開放時程。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，國內符合加強劑接種資格者70%已完成施打。剩餘3成可接種但尚未施打，約有510萬人。（看完整報導）

台南增4本土病例仍有社區風險 戴口罩政策暫不鬆綁

中央流行疫情指揮中心13日公布新增5例本土病例，其中旅遊團群聚，包括台南某醫院衍生個案占4例，另1例來自雙北家庭群聚。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，13日新增的個案皆為擴大匡列對象，無居家隔離陰轉陽病例，社區風險仍存在，他呼籲民眾若足跡重疊，有出現疑似症狀，可主動要求快篩。本土病例中有4例位於台南市，市長黃偉哲宣布台南戴口罩政策暫不鬆綁，拍照、講話、參加活動一律戴口罩。（看完整報導）

HBL女子組淡商2度3連霸 男子組光復擊退南山奪隊史首冠

高中籃球聯賽（HBL）13日舉行冠軍賽，女子組淡水商工決勝節從領先到被扳平，靠著李恩芯、趙云楓、蕭豫玟等人輪流挺身而出，以87比79驚險收下勝利，收下隊史第12冠，完成隊史第2度3連霸。男子組光復高中靠著「最強高中生」陳將双讀秒階段關鍵跳投得分，以59比57氣走南山高中，拿下隊史首冠，南山連2年以亞軍作收。（看完整報導）

中國本土疫情擴大 深圳今起封城地鐵公車停運

中國本土COVID-19單日新增本土病例1807例，其中吉林省新增1412例，是疫情重災區。疫情在中國多省、市同時發生，廣東省深圳市12日新增66例感染者後，宣布全市自14日起公車和地鐵停運，所有社區、城中村、產業園區等實行封閉式管理。（看完整報導）

特派專欄／與蒲亭決裂 德國翻轉二戰後外交與國防政策

俄軍入侵烏克蘭的3天後，德國打破二戰以來的禁忌，宣布將大幅擴充軍力。德國一改過去偏重貿易與對話的和平外交傳統，突然覺悟「硬實力」的必要性，從經濟規模和製造業實力來看，德國有機會在未來10年打造出歐洲最強大的軍隊，可能對歐洲地緣政治產生深遠的影響。（看完整報導）