台南新增4本土 戴口罩政策暫不鬆綁

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市今天新增4名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，屬先前公布的傳染鏈匡列者，台南市長黃偉哲宣布台南戴口罩政策暫不鬆綁，拍照、講話、參加活動一律戴口罩。

台南市長黃偉哲與衛生局長許以霖下午出席市府線上防疫記者會，說明新增4名本土病例案21392、21393、21394、21422相關情況。

許以霖表示，新營區個案21392為40多歲女性，於3月9日出現發燒、喉嚨痛症狀，11日因症狀未改善，自行使用家用快篩，結果呈現陽性，後續至醫院進行PCR採檢陽性確診。

他說，案21422為案21392丈夫，3月7日至8日間流鼻水、關節痠痛，昨天因案21392確診被匡列為居家隔離者，今天採檢確診。初步疫調發現，案21422曾到先前公布有院內感染的新營區某醫院就診，疑似與染疫者有足跡重疊。

許以霖表示， 大內區案21393為70多歲男性，為鹽水區案21262的醫院接觸者， 因衛生局安排案21262相關接觸者採檢，PCR陽性確診。

他說，官田區案21394為50多歲男性，是新營區案21297職場接觸者，3月11日開始出現出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、鼻塞症狀，昨天因衛生局安排案21297相關接觸者採檢，PCR陽性確診。

許以霖指出，今天新增4名病例與先前公布的群聚都有關連性，不是新增感染源，民眾不必太過恐慌，市府加強防疫作為，包括要求各醫療院所留意出現上呼吸道症狀的患者，各區衛生所明天起至16日，加發為期3日的家用快篩，市民可持身分證領取，並配合於24小時內回覆篩檢情形。

他說，市府並將加強稽查營業場所從業人員COVID -19疫苗接種情形，也提醒公司行號應落實體溫量測及員工健康監測；明天起至26日，台南市各級機關學校於室內外拍攝個人或團體照、辦理大型活動上台、合照時，皆應全程戴口罩。

黃偉哲表示，因台南目前有疫情，經與中央疫情指揮中心討論，口罩政策暫時無法鬆綁，若過一段時間沒有個案發生，再來研究與中央同步可行性。（編輯：黃世雅）1110313

台南市13日新增4名COVID-19本土病例，屬先前公布的傳染鏈匡列者。（圖取自facebook.com/tainantoday）