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疫情3/300

雙北家庭群聚增1例匡列8人隔離 曾搭捷運至台北市政大樓

2022/3/13 16:04（3/13 16:56 更新）
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雙北家庭群聚案13日新增一例，台北市衛生局表示，個案曾搭乘捷運往返善導寺及市政府站，並到過市政大樓一樓。（中央社檔案照片）
雙北家庭群聚案13日新增一例，台北市衛生局表示，個案曾搭乘捷運往返善導寺及市政府站，並到過市政大樓一樓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北13日電）台北市今天新增一例本土個案，衛生局表示，已匡列8人居家隔離並擴大採檢11人，個案曾搭乘捷運往返善導寺及市政府站，並到過市政大樓一樓，疫調持續在進行中。

中央流行疫情指揮中心今天公布，雙北COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家庭群聚案新增一例個案（案21395），為30多歲男性，Ct值33，整起群聚累計5人染疫。

台北市衛生局隨後表示，案21395為昨天確診的案21359的同住家人，昨天匡列居家隔離後採檢陽性確診，目前無症狀，已再匡列8名接觸者居家隔離，並擴大採檢11人，都在陸續檢驗中。

衛生局指出，案21395曾在8日至12日到過林辰熹建築師事務所、OK便利商店華山店、台北市政大樓南區一樓、7-ELEVEN華雙門市及台北杭南郵局並搭乘捷運往返善導寺及市政府站，相關足跡已通知清消，疫調還在進行中，可能會發送簡訊通知重疊的民眾採檢。

衛生局表示，針對這起家庭群聚案，已採檢22名密切接觸者，其中19人結果為陰性，其餘3人檢驗中；另擴大採檢104人，其中60人陰性、44人檢驗中。（編輯：李錫璋）1110313

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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