更多編輯台推薦新聞：
日本關注俄烏戰爭 17年前SMAP反戰歌曲再受矚目
娛樂

日本關注俄烏戰爭 17年前SMAP反戰歌曲再受矚目

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情6/300

公費採檢站爆漏洞 北市衛生局：勿不當使用資源

2022/3/10 16:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北10日電）北市府為揪出社區中的不明感染源，開設7處公費篩檢站，卻有民眾為省錢佯裝有症狀，取得出國用的PCR陰性證明。衛生局呼籲，採檢站是以公衛防疫為目的，請民眾勿不當使用資源。

台北市政府從去年7月開始協調萬芳醫院、關渡醫院及聯合醫院5個院區開設7處公費COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢站，卻有民眾為省下新台幣3500元，鑽漏洞拿公費PCR報告當出國證明，甚至與網友分享方法。

台北市衛生局今天發布新聞稿說明，公費社區採檢站的目的是公共衛生防疫，為降低社區傳播風險，提供具相關旅遊史、接觸史、群聚事件等高風險民眾及早採檢，找出社區潛在確診者、阻斷傳播鏈。

衛生局指出，公費檢測站的結果會以簡訊告知民眾，但採檢報告屬病歷中檢驗報告一部分，民眾若提出病歷複製申請，醫院依醫療法須配合提供，不過無法依民眾需求製作格式。

衛生局強調，民眾如有出國、就學、工作等檢驗需求，可至衛福部疾管署自費檢驗指定機構，進行自費採檢，切勿不當使用公費採檢資源。（編輯：張銘坤）1110310

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀