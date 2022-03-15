最快一個月後檢疫縮短至7天 指揮中心下午說明

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指揮中心指揮官陳時中鬆口，最快一個月後將檢疫天數縮短至7天。圖為台北松山機場國際線入境旅客，搭乘防疫計程車前全身消毒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）台灣正朝經濟防疫模式前進，指揮中心指揮官陳時中鬆口，最快一個月後將檢疫天數縮短至7天，相關規劃受關注，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午2時舉行記者會說明。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，但各國已陸續規劃開放國門，陳時中昨天晚間出席活動時說，入境檢疫期將朝向753規劃，也就是循序漸進將檢疫天數縮短至7天、5天、3天，最後則是全免檢疫。

邊境管制已於3月7日起開始初步鬆綁，入境檢疫自14天改為10天，陳時中一再強調，檢疫隔離10天應該安全，指揮中心預計檢疫新制上路一週後，將統計商務客入境比例，分析新制影響，此議題也將成為今天關注重點。

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國內疫情未歇，昨天增2例COVID-19本土個案，1人與雙北親友案有關，且序列出爐與桃機案相同；1人為不明感染源病例，警覺性高，有疑似症狀自行快篩陽性，匡列至少8人疫調中。不明感染源個案最新疫調，也是記者會關注焦點之一。

據指揮中心統計，國內尚在監測期、感染源待釐清傳播鏈維持3條，分別為昨天新增的基隆女性、雙北家族親友群聚，及桃園米迪幼兒園群聚。最新本土疫情狀況、疫苗接種最新數據、防疫鬆綁措施相關細節等，莊人祥將於下午2時疫情記者會說明。（編輯：管中維）1110315