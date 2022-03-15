老病人感念健保照顧 捐遺產500萬元照顧弱勢

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（中央社記者張茗喧台北15日電）慢性病纏身多年的老病人因感念健保提供醫療照護，讓他得以減輕病痛、多與親友相聚，委由家屬捐出新台幣500萬元遺產，盼助繳不出健保費或就醫部分負擔經濟弱勢患者度過難關。

台灣的全民健保制度享譽全球，不僅確保人人都看得起病，也能避免「因貧而病」或「因病而貧」，多年來有許多民眾將對健保的感謝付諸行動，捐款回饋經濟弱勢者。

衛福部健保署今天上午發布新聞稿指出，近日接獲某善心人士因臨終前因感念生前使用健保資源，獲得良善醫療照護，特別囑託家屬代為捐贈遺產500萬元，希望回饋及表達對健保的支持及感謝。

健保署財務組長陳美杏接受記者電話聯訪時表示，據捐贈者家屬轉述，捐贈者生前因罹患慢性病、長期接受治療，臨終前多次進出醫院，感念有健保提供醫療照護，才讓其得以減輕病痛並延長與家人親友相聚的時間，這種自助互助精神與其篤信的宗教理念契合，因此希望將遺產捐出，遺愛人間。

陳美杏說，健保愛心專戶自民國91年成立以來，截至去年底累計捐款超過2億元，幫助超過3萬6000名弱勢民眾；以過去每年平均收到1000萬元捐款來看，單筆500萬元算是相當大筆的善款。

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健保署長李伯璋表示，全民健保開辦至今已屆滿27年，透過減少就醫財務障礙，成為台灣民眾、社會安定的基石，這次特別致贈感謝狀給捐贈家屬代表。

李伯璋說，健保雖已解決大多數民眾就醫經濟障礙，不致陷入貧與病的惡性循環，仍有部分處於中低收入的邊緣戶，或因突發變故致經濟陷入困境的家庭，繳不出健保費或就醫部分負擔，這些款項將由愛心專戶支應，盼向善心人士致上最高的感謝與敬意。（編輯：管中維）1110315