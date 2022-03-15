遠通電收推萬元減碳車幣 eTag用戶週週可抽

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遠通電收15日宣布，即日起至5月27日，民眾只要申辦「ETC APP推播（含電子帳單）」、新申辦或舊用戶使用「eTag智慧停車」、「uTagGO易付」掃碼繳停車費等其中一項服務，並於活動網頁登錄後，即享週週抽萬元減碳車幣機會，減碳車幣可用於扣抵國道通行費、路邊停車費等。（遠通電收提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年3月15日

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）遠通電收今天宣布推出「減碳車幣」，只要是申裝國道電子收費ETC的eTag新、舊用戶，就可享每週抽新台幣1萬元「減碳車幣」，車幣可用來折抵國道通行費或路邊停車。

遠通電收今天發布新聞稿表示，即日起至5月27日，用路人只要申辦「ETC APP推播（含電子帳單）」、新申辦或舊用戶使用「eTag智慧停車」、「uTagGO易付」掃碼繳停車費其中一項服務，並於活動網頁登錄（666.utaggo.com.tw），即享週週抽萬元「減碳車幣」，減碳車幣可用來扣抵國道通行費、路邊停車費。

遠通電收預估，活動期限內累計減碳達666公噸、相當於3個月內減少1.71座大安森林公園1整年吸碳量，將再加碼抽Gogoro電動機車。

遠通電收eTag攜手uTagGO，從高速公路到停車代扣，積極打造綠色行車生態圈，陸續推出eTag智慧停車、uTagGO易付、累兌點數等創新服務。

目前，遠通電收路邊停車服務遍及6都與8縣市，逾7成車格可使用eTag代扣停車費外，合作停車場也已突破1000場。

根據遠通電收提供的數據，2021年使用eTag路外停車（臨停）代扣共383萬次，減碳量達1472公噸，等同3.77座大安森林公園一年的碳吸附量。（編輯：陳政偉）1110315