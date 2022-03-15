彰化南瑤宮進香抵達新港 晚間祝壽典禮16日回駕

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）彰化市南瑤宮笨港進香13日起駕，今天下午頂著炎熱的太陽抵達新港奉天宮會香，受到熱烈歡迎；南瑤宮表示，一路媽祖保佑大家走得輕鬆，晚間舉行「祝壽典禮」，明早6時回駕。

歷經3天徒步進香，彰化市南瑤宮笨港進香隊伍今天下午2時抵達嘉義新港市區，新港奉天宮董事長何達煌率董監事迎接，並出動報馬仔、電子三太子、千里眼、順風耳接駕；沿途信眾供奉香案祭拜，鞭炮聲不斷。

南瑤宮進香總幹事林深山接受中央社記者訪問表示，此次行程比較趕，第3天就走到新港奉天宮，雖然天氣炎熱，但有媽祖保佑，大家走得都很輕鬆。

何達煌表示，彰化南瑤宮笨港進香團，可說是台灣大型徒步進香團鼻祖，更可稱為「台灣第一進香團」，清朝乾隆年間彰化南瑤宮建廟之後，至今已有200多年歷史，面臨了許多歷史變遷、動盪與政權更迭，但彰化南瑤宮笨港進香至今仍延續不絕。

何達煌說，奉天宮珍藏許多彰化南瑤宮媽祖進香的老照片與文物，是兩宮媽祖信徒的共同文化財。

「彰化南瑤宮笨港進香」於民國105年由文化部指定為無形文化資產；今天上午在嘉義新港南港村笨港天后宮進行「換龍袍儀式」，晚上7時在奉天宮舉行「祝壽典禮」，明天清晨5時舉辦「會香典禮」，6時回駕。（編輯：謝雅竹）1110315