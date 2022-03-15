無人機偏鄉運送物資 下半年新竹尖石鄉試辦

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部3年前曾與衛福部合作利用無人機送血清到阿里山。交通部今天表示，目前正規劃今年下半年在新竹縣尖石鄉，試辦用無人機運送中華郵政收寄的物資。

交通部航政司長何淑萍今天在交通部例行記者會說，各縣市政府及中央部會已逐漸利用遙控無人機推展各項業務，如藉由遙控無人機進行災害防救、橋梁巡檢等，今年度更將試辦遙控無人機偏鄉物流運送。

何淑萍說，預計下半年先在尖石鄉試辦由無人機運送中華郵政的物資，目前正由民航局正針對無人機擬飛行的路線及擬載運的物品項目做審查。

何淑萍說，台灣的民間團體已將遙控無人機運用於農藥噴灑、群飛展演等活動，顯示遙控無人機已逐漸蓬勃發展及廣泛應用。民航局後續將積極協助地方政府促成無人機產業聚落，並提供遙控無人機在地檢驗服務，期擴大遙控無人機應用服務範圍，及運用新科技提升工作效能。

民航局說，台灣是從109年3月31日起，實施「民用航空法」遙控無人機專章及「遙控無人機管理規則」，成為亞洲第1個立法管理無人機的國家。

民航局統計，到今年3月底，已有7.8萬架遙控無人機註冊，民航局並已核發約1.3萬張操作證、輔導823個法人團體通過遙控無人機能力審查、核准8000餘件遙控無人機飛航活動申請，及完成305架25公斤以上遙控無人機檢驗。

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民航局3年前建置的「遙控無人機管理資訊系統」與Drone MAP APP供國人使用，舉凡遙控無人機註冊、人員考照測驗、法人團體能力審查、飛航活動申請及確認禁限飛空域等，都可透由系統申辦或查詢。

何淑萍說，為逐步強化行動服務功能，民航局已於今年2月更新Drone Map 2.0，目前還可透過APP查詢天氣資訊、個人所擁有的遙控無人機及操作證等資料，並進行飛航活動「報到、報離」作業，迄今已有11萬餘人次安裝。（編輯：陳政偉）1110315