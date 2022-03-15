17日晚間北部降溫防較大雨勢 週末氣溫回升

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氣象局說，17日晚間至18日鋒面通過、東北季風增強，北部易有較大雨勢，高溫下降約5度、低溫變化不大。（圖取自facebook.com/CWB.TW）

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（中央社記者張雄風台北15日電）氣象局今天說，明天到17日上午天氣大致多雲到晴；17日晚間至18日鋒面通過、東北季風增強，北部易有較大雨勢，高溫下降約5度、低溫變化不大；預計週末恢復穩定、氣溫回升。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天到17日上午天氣大致穩定，各地多雲到晴，午後中部以北、東半部山區有零星短暫陣雨，夜間清晨東半部也會有局部短暫陣雨，但降雨機會不大。

張承傳指出，17日上午前各地白天溫暖，西半部白天高溫約攝氏29至31度、東半部約27度；各地低溫約18至20度。

張承傳提到，17日下午鋒面接近，加上午後熱力作用，各地降雨機會提高，中部以北、東半部轉為有局部短暫陣雨的天氣，南部山區也有零星雨勢；17日晚間至18日鋒面通過、東北季風增強，降雨範圍較廣，北部有較大雨勢發生，預計18日晚間降雨就會趨緩。

張承傳提到，因東北季風增強，18日北部、東北部高溫降至25度上下，低溫變化不大；19日起白天東北季風減弱，氣溫回升；週末北部高溫回到27、28度，東半部、中部以北山區有零星降雨、其他地區大致多雲。

張承傳表示，預估21日會有另一波鋒面通過、東北季風再增強，北部、東北部轉涼、降雨機會提高，但後期預報仍有不確定性，需要再觀察。

張承傳提醒，16日至17日白天及20日、21日，金門、馬祖地區易有局部霧或低雲，夜間至清晨西半部地區也會有局部霧或低雲，影響能見度。

前一週白天氣溫回升，但夜晚清晨仍偏涼冷，日夜溫差大。根據氣象局資料，以高雄內門為例，在3月13日低溫約14度、高溫達34.5度，單日溫差逾20度。

張承傳解釋，高雄內門是自動測站，位於近山區平地、缺乏海風調節，容易出現較劇烈的氣溫變化；接下來低溫也都逐日回升，日夜溫差的情況也會趨緩。（編輯：管中維）1110315