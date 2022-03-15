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宜蘭3鄉鎮部分區域16日停水4小時 2萬戶受影響

2022/3/15 19:23（3/15 19:58 更新）
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宜蘭3鄉鎮部分區域16日將停水4小時。（圖取自台灣自來水公司網頁water.gov.tw）
宜蘭3鄉鎮部分區域16日將停水4小時。（圖取自台灣自來水公司網頁water.gov.tw）
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）台灣自來水公司第八區管理處今天表示，為辦理汰換管線工程，明天晚上11時至17日凌晨3時，宜蘭市、礁溪鄉、頭城鎮部分地區將停水，約2萬戶暫受影響。

第八區管理處發布新聞稿表示，為避免影響民眾正常生活，管線汰換工程特別選擇於夜間施工，避開尖峰用水時段。宜蘭市預計停水區域包含北津里、梅洲里、筊白里。礁溪鄉預計停水區域包含龍潭村、吳沙村、林美村、三民村、白鵝村、白雲村、匏崙村、德陽村、大忠村、二龍村、大義村、玉石村、六結村、礁溪市區等。

頭城鎮預計停水區域包含金面里、頂埔里、下埔里、中崙里、金盈里、新建里、福成里。

第八區管理處呼籲，受影響的用戶在停水前可提早儲水備用，慎防火警。停水期間應關閉抽水機電源，如未關閉抽水機電源，將造成馬達空轉過久，恐產生高溫導致馬達損壞或造成火災。（編輯：張雅淨）1110315

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