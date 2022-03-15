台水投入逾千億 推3計畫強化供水韌性

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（中央社記者曾智怡台北15日電）台灣去年遭逢百年大旱，凸顯穩定供水重要性。台水今天表示，全力推動備援調度幹管工程、降低漏水率、老舊高地社區用戶加壓受水設備改善等3項供水改善計畫，強化供水韌性與降低水資源漏損，總投入經費逾千億元。

台水今天舉行「供水設施改善成效」記者會，由董事長胡南澤主持，分享現階段全力推動的3項供水設施改善計畫。

第一，備援調度幹管工程計畫。台水表示，預計去年起至114年埋設17條備援管線，總長度約81公里，投入經費達新台幣145億元，可穩定供水約每天261萬立方公尺；今年7月將率先完成「新埔鎮褒忠路備援管線工程」及「旗津區第二條過港送水管工程」。

台水補充，過去平均每7年有1次破大管事故，有了備援管線，即能縮短停水時間。

胡南澤舉例，105年台南大地震時，一條2000公里管線破大洞，起初多達40萬戶停水，隔天啟動另一條管線後，只剩5萬戶停水，對民生供水是一大保障；待17條管線完工後，也會回頭檢視舊有管線更新規劃。

第二，降低漏水率計畫。台水表示，計畫期間為102年至113年，總投入經費達1003億元；截至110年底止，已完成汰換管線約6461公里，漏水率降至13.59%，每年約節省2.02億立方公尺水量，換算為1座石門水庫容量，並持續朝113年底降至12%、120年底降至10%等目標邁進。

此外，去年全國逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒期間，人潮、車流大幅減少，平時難以施工的漏水熱區，如夜市、學校及觀光老街等，台水主動協調相關單位，加速完成43件汰換管線工程。

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第三，老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫。台水說明，全台許多高地社區的自來水加壓站或水管已使用超過20年，老舊失修以致漏水嚴重，恐影響社區居住安全。

目前水利署已核定14處社區進行改善，將由政府補助汰管，後續由台水接管維護；除幸福華城社區已於去年底完工外，其餘社區預計於今明兩年陸續完工，可大幅提升老舊高地社區民眾用水安全及品質。（編輯：楊蘭軒）1110315