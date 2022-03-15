早安世界》幻象2000戰機失事飛官跳傘獲救 初判機械故障

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空軍一架幻象2000戰機14日從台東志航基地起飛執行例行戰訓任務後，在台東海域失事，飛官黃重凱中校及時彈射跳傘生還。（中央社製圖）

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幻象2000戰機失事飛官跳傘獲救 初判機械故障

空軍一架幻象2000單座戰機14日上午從台東志航基地起飛後，在執行戰備演訓任務時在台東外海失事，中校飛官黃重凱彈射跳傘獲救且意識清醒，但他在落海之後等待救援時有嗆水，已送台東馬偕醫院救治並住院觀察。為確保戰機安全，空軍已下令所有幻象戰機停飛進行天安特檢。針對失事原因，空軍表示戰機有機械上的故障，確切故障原因仍待飛官描述、打撈殘骸後才能確定。這起意外是1997年空軍接裝幻象戰機以來第8次事故，共7人獲救、5人殉職，戰機折損6架，現存54架。（看完整報導）

美中高層激烈對談7小時 關切台海情勢、中俄結盟

俄羅斯侵略烏克蘭的戰事持續之際，美國白宮國安顧問蘇利文14日在國務院亞太助卿康達陪同下，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在羅馬會晤。由於中國對俄軍入侵烏克蘭一事持續保持曖昧態度，外界揣測俄烏情勢應是此次會談主軸。美國資深官員會後表示，雙方進行7小時激烈、坦率的對談，觸及多項議題，包括美中競爭、俄烏情勢、北韓局勢升高、中國在台灣海峽的挑釁作為等。（看完整報導）

華碩正面回應烏克蘭要求 停止對俄出貨捐3000萬援助難民

烏克蘭副總理費多羅夫日前在推特發文呼籲華碩退出俄羅斯市場，華碩14日晚間在推特發文回應表示，對俄羅斯市場的出貨已停止，並宣布將捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3000萬元。費多羅夫兼任科技部長，自俄羅斯於2月24日入侵以來，多次敦促全球科技巨頭抵制俄國，並獲得這些企業的正面回應。（看完整報導）

烏克蘭戰爭致油價飆升 龔明鑫：台灣通膨率上看2.5%

俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續，連帶影響國際能源價格飆升，帶來極大不確定性，行政院國發會主委龔明鑫14日對此表示，估計在最糟糕情況下，油價至年底將上漲3成，將推升全年消費者物價指數約0.6個百分點，通膨率上看2.5%。立委關切台灣是否面臨停滯性通膨，龔明鑫認為，台灣不會有停滯性通膨的問題，國發會和央行估計差不多，經濟影響受衝擊程度落在0.3至0.4個百分點之間。（看完整報導）

王文淵辭工總理事長被慰留 不滿秘書長蔡練生擅發303停電新聞稿

台塑企業總裁王文淵14日表示，有關3月3日全台大停電事故，工總發布新聞稿一事，自己認為尚須斟酌，待實際原因明朗之後再議，但卻「無法節制秘書長蔡練生執行業務」，因此決定辭去工總理事長一職，在業界投下震撼彈。擔任工總祕書長已16年的蔡練生對此回應，不在意去留，但「不接受違反事實的指控」。當天稍早工總已召開臨時理監事會，盼王文淵留任，也希望給蔡練生一段時間，讓他「有尊嚴地離職」。（看完整報導）

新桃電廠火警估損失3億 家樂福倉儲大火釀空污將被罰

新竹縣關西鎮新桃電力股份有限公司14日發生火警，無人員受傷、受困。台電表示，新桃電廠是民營電廠，不是台電所屬電廠，新竹輸電線路均正常。經濟部長王美花表示，會啟用備載機組，供電穩定。桃園市楊梅區家樂福倉儲同日也發生火警，火勢猛烈、濃煙直竄天際，幸好沒有人員受困，起火原因調查中。桃園市政府派員前往現場並監測空氣品質，工廠因明顯造成空氣污染，環保局將依法告發處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。（看完整報導）

深圳封城鴻海等60多家台企停工 東莞全市核酸檢測

中國各地近來疫情趨於嚴重，廣東省深圳市14日起封城7天，成為中國疫情以來首個封城的一線城市，當地民眾13日急忙搶購糧食與日用品，更有人將辦公室電腦搬回家辦公。由於深圳企業及工廠眾多，封城7天對當地產業的影響受到關注，例如台資企業富士康便宣布暫停蘋果手機的代工生產，何時復工有待官方批覆。鴻海、欣興等60多家台廠發布重大訊息公告深圳廠區或子公司停工，受影響產業涵蓋組裝代工、印刷電路板（PCB）、散熱、觸控、LED等。東莞市也實施封城，全市執行多輪核酸檢測，但有台籍居民表示，一樣要上班、公司也持續生產，感覺不像「封城」。（看完整報導）

疫苗覆蓋率成邊境開放關鍵 12至17歲最快4月初開打第3劑

提高COVID-19疫苗施打率是開放邊境、境內解封的重要關鍵，校園第2劑BNT疫苗去年12月開始施打，雖然學生族群的第2劑保護力仍然足夠，但針對青少年是否需接種第3劑，專家意見不一。12至17歲青少年追加劑議題，規劃將於24日舉行衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論。疫情指揮中心指揮官陳時中說，若會議通過，最快於4月初開始為這個年齡層施打第3劑。（看完整報導）

林昀儒鄭怡靜直落三勝出 晉級WTT大滿貫賽4強

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽在新加坡舉行，東京奧運混雙銅牌組合林昀儒與鄭怡靜14日在8強賽幾乎一路領先，以3比0橫掃印度組合，挺進4強，這是鄭怡靜繼女單晉級16強後，個人單日的第2勝。兩人賽後受訪表示，他們在節奏上把握得滿好，搭配也比前一天更好。（看完整報導）

金鐘視帝唐川不敵病魔享壽69歲 茶金成遺作

台灣資深演員、金鐘視帝唐川因2度中風住院，歷經1年與病魔搏鬥於13日晚間辭世，享壽69歲。1952年出生於苗栗縣南庄鄉的唐川本名曾均崧，後輩稱為「川哥」或「川爸」。他20歲時參加中視演員訓練班結業，從此投入劇場、廣播、影視表演及製作長達近半個世紀。唐川病倒前最後的作品是去年熱映的公視大戲「茶金」，在劇中飾演女主角連俞涵的伯公，戲份雖不多，卻令人印象深刻。（看完整報導）