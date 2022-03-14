家樂福楊梅倉儲大火 濃煙直竄天際數公里外可見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市楊梅區梅獅路家福股份有限公司倉儲今天上午發生火警，桃園市政府消防局獲報後立即派消防車、救護車及消防人員前往，並佈水線進行救災，初步了解無人員受困。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消防局表示，上午7時33分接獲報案，在楊梅區有倉儲發生火警，立即派出消防人員73名、消防車23輛、救護車4輛，另有外縣市共8輛水庫車及機場消防隊1輛高化車前往支援。消防人員抵達現場後，立即佈水線進行搶救。

消防局指出，現場為地上2層鐵皮挑高結構建築物，起火層在第1層，初步了解倉儲內無危險物品，目前正全面燃燒，燃燒面積調查中，現場火勢猛烈，濃煙更是直竄天際，數公里外的民眾都能清晰看到，至於起火原因及財物損失仍待調查。（編輯：陳仁華）1110314

桃園市楊梅區梅獅路家福股份有限公司倉儲14日上午發生火警，消防人員獲報前往，立即布水線搶救，初步了解無人員受困。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月14日