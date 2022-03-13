嘉義玉山旅社凌晨惡火 延燒7棟房屋

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嘉義市消防局13日凌晨0時許接獲民眾報案指稱北門驛車站前的玉山旅社起火，火災燃燒範圍包括共和路上近百年木屋及鋼筋水泥房屋共7戶延燒。 （消防局提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年3月13日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市13日電）嘉義市消防局今天凌晨0時許接獲民眾報案指稱北門驛車站前的玉山旅社起火，火勢吞沒周遭房舍，7棟房屋陷入火海，幸無人受傷，起火原因待調查。

嘉義市消防局指出，昨天深夜11時57分獲報火警，派遣7個分隊前往搶救，由於現場有多棟木造房屋，火勢延燒，今天凌晨0時54分火勢控制，1時15分撲滅。

消防局初步調查，火災燃燒範圍包括共和路上近百年木屋及鋼筋水泥房屋共7戶延燒，燃燒面積約500平方公尺，起火原因待調查。

居住共和路上的住戶說，火勢疑從玉山旅舍2樓冒出，民眾趕緊報案，還好人員及時疏散；一對情侶昨晚住宿在玉山旅社，因聽到警報器響起及時疏散。

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玉山旅舍承租人余國信接受媒體聯訪時說，阿里山森林鐵路北門驛為早期森林鐵路小火車的起點，站前共和路這排老房子充滿歷史感，他承租玉山旅舍經營至今12年，希望市府等相關單位在災後，對於歷史街屋及文化的保存，能有更完善作法。

嘉義市政府文化局文化資產科長林朝基今天早上抵達現場了解狀況，他向中央社記者提到，玉山旅社不具有任何文資身分，但玉山旅社自有其意義，市府會從老屋諮詢提供協助。（編輯：陳仁華）1110313