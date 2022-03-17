立委再提分發入學級距 潘文忠籲讓考生安心應考

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（中央社記者陳至中台北17日電）大學招聯會日前拍板111學年度分發入學管道的級距計算，維持「前1%」方案，但立委今天召開記者會再提「前0.1%」方案，教育部長潘文忠回應：「這時應讓考生安心應考」。

大學招聯會於民國110年10月召開常務委員會，提出將學科能力測驗、分科測驗用於後續招生管道的級距計算基準，由「前1%」考生的平均分數，改為「前0.1%」考生平均分數，藉此增加高分群的鑑別度，引發爭議；後續在今年2月25日的招聯會常務委員會，經過一番激辯，以投票決定維持原案。

台灣民眾黨籍立委高虹安、無黨籍立委黃國書、國民黨籍立委鄭正鈐等人今天上午召開記者會，認為「前1%」方案嚴重影響考試鑑別度，不利專才的學生，對國家重點領域高階人才培育環境也有影響，主張應改採「前0.1%」方案。

潘文忠今天受邀到立法院教育及文化委員會報告「111學年度大學學科能力測驗實施考招新制之問題檢討與如何改善命題穩定度不足」，會前接受媒體聯訪，重申教育部的立場。

潘文忠表示，111學年度的考招制度早在106年以前，大學、高中代表就有做過多次討論，最後決定分科測驗仍採級分制，且過往級距計算都是以「前1%」為基礎。

潘文忠表示，後來招聯會提出「前0.1%」方案，經過常務委員會充分討論，最後以多數決，投票決定仍採「前1%」方案，教育部予以尊重。

潘文忠也呼籲，考生即將在7月考分科測驗，此時應讓考生安心應考，避免再有制度改變影響心情，希望各界能瞭解。（編輯：陳仁華）1110317