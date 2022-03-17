北市指東區缺電 台電：松湖變電所送審10年未成

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（中央社記者曾智怡台北17日電）近日台北市政府為東區供電問題與台電辯論不休，台電今天表示，已於20多年前啟動相關規劃，卻自2012年送市府都審後，一路停滯10年；若能如期動工，2018年就可增加送電能量，「所謂的2029才能上線，是送審未成的結果」。

北市府昨天羅列東區門戶計畫中，電力無法或有條件核供的21處案件，副市長黃珊珊指出，台電稱東區缺電是因為松湖及玉成變電所還沒興建，但根據台電規劃，這2處變電所分別要在2029年及2031年才能加入電網開始供電，但台北市現在就已缺電，請台電不要再迴避。

台電今天發布新聞稿回應，台北市沒有電廠，東區用電是依賴新北市的汐止超高壓變電所輸送，因此台電在20多年前就啟動相關規劃，包含2002年向市府購地，2012年送市府都審，但就此停滯10年。

台電指出，若能如期動工，2018年就可增加送電能量，「所謂的2029才能上線，是送審未成的結果」。

台電說明，台北市所指的21件新增大用電申請無法核供，正凸顯北市送電量能已達極限的問題；北市本身沒有電廠，電力使用需依照其他的輸電網路，因此需要超高壓變電所這樣的關鍵節點輸送。

台電進一步說，目前北市東區用電是依靠新北市汐止超高壓變電所，但尖載利用率已達81％，超過可靠利用率的75%，已達飽和；如果再核准大用電申請，可能導致超載，反而影響目前大台北地區供電安全與用戶用電權益，必須要有新的超高壓變電所，才能供給更多電給北市東區用戶使用。

至於選址地點，台電表示，已全面評估11處替代地點，但確實不適合，例如曾有建議設置於內科園區內，但區內已無足夠土地，或是內湖極限運動公園，下方已有污水處理設施。

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台電補充，目前已舉辦70次分眾溝通及200人以上的公開說明會，同時也委託台科大團隊實測，研究顯示變電所電磁場對社區無影響。松湖周邊的電源線涵洞工程已接近完成，變電所規劃採全地下化設計，地上層則規劃多目標公共設施，設置停車場、幼兒托育及長者日間照顧設施。

台電強調，盼能持續與市府溝通合作，並透過實地參訪變電所的形式，讓民眾瞭解安全性，化解疑慮。（編輯：楊蘭軒）1110317