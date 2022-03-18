邊境鬆綁觀察、27期預約截止 指揮中心將說明

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（中央社記者江慧珺台北18日電）3月7日起入境檢疫縮短至10天，首批出關旅客昨天採檢，檢驗結果今天出爐；另1922平台第27期疫苗預約中午截止，中央流行疫情指揮中心下午將說明最新情況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，昨天未新增本土病例，但境外移入個案多達91例。國際間疫情趨緩，但鄰近國家疫情仍嚴峻，韓國16日單日確診達62萬例創新高，病歿人數也創新高。

台灣本土疫情趨緩，逐步走向鬆綁與解封。自3月7日起入境檢疫與匡列隔離天數縮短至10天，並開放商務客入境，首批出關旅客昨天完成採檢，檢驗結果今天出爐。

指揮中心指揮官陳時中日前表示，確實有規劃將檢疫天數縮短至7天、5天和3天，將觀察1個多月，如果沒有特別的變化，檢疫天數就往7天走。

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此外，解封指標還包含疫苗人口涵蓋率，特別是高齡長者的施打狀況。1922公費疫苗平台第27期提供COVID-19追加劑疫苗，將於今天中午預約截止，另COVID-19防治一網通也提供疫苗地圖，供民眾查詢，可向院所預約或隨到隨打。

目前國內仍有零星COVID-19傳播鏈，最新疫情狀況、疫苗預約施打情形，以及鬆綁相關措施，指揮中心發言人莊人祥將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：管中維）1110318