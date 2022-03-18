為疫後出國暖身 長榮空運上千顆青森蘋果到華山

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，看好國門今年可望解封，航空旅遊業開始為疫後出國暖身，長榮航空舉辦「青森零距離」特展，將上千顆青森蘋果空運到華山藝文特區。

長榮航空與青森縣廳舉辦「青森零距離．多采多姿的青森特展」，今天下午開幕，特展持續到20日晚間6時，凡捐贈一張發票就可免費入場，體驗好吃、好看又好玩的青森風采，重溫日本旅遊的美好回憶。

長榮航空與青森縣廳為了提供民眾視覺、嗅覺、味覺、觸覺、聽覺的全方位體驗，特別從青森空運上千顆的蘋果，展場堆疊出蘋果牆，設置蘋果溫泉池，同時也準備蘋果汁供觀展民眾享用；現場也設有4公尺的巨型睡魔燈牆，及長達15公尺收羅所有著名景點的青森浮世繪，青森知名的津輕三味線也會在現場演出。

為滿足民眾想搭飛機的心願，長榮航空特別把787客機的皇璽桂冠艙座椅搬來現場，同時打造了擬真的787舷窗，窗外搭配青森夜景，彷彿搭乘商務艙飛往青森。

活動現場還有以青森蘋果製的各式甜點、青森知名風味地酒及享有黑蒜界LV的青森黑蒜。（編輯：黃世雅）1110318