科技結合海洋生物 海科館潮境智能海洋館25日開幕

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國立海洋科技博物館19日表示，位於海科館潮境公園的潮境智能海洋館，為一座結合新興科技與海洋生物的智能水族館，25日將開幕，26日起對外營運。（海科館提供）中央社記者沈如峰傳真 111年3月19日

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（中央社記者沈如峰基隆19日電）結合海洋生物與科技虛實整合的國立海洋科技博物館潮境智能海洋館，25日開幕。3月26日到31日試營運期間，海科館周邊6里里民與弱勢團體可預約免費參觀。

國立海洋科技博物館今天發布新聞稿表示，位於海科館潮境公園的潮境智能海洋館，為一座結合新興科技與海洋生物的智能水族館，是利用既有「潮境海洋中心」4樓建築，總樓地板面積近1000坪，規劃打造成為具有特色的智慧型水族館。

海科館表示，潮境智能海洋館分為主展區、互動體驗休憩區、海洋中心及商店區。

主展區規劃有「潮境之賓」、「潮境之魚」、「潮下視界」、「潮中舞者」、「潮水彩繪」5大展區，呈現潮境海灣探索生命的多樣性、生態的蘊育等。互動體驗區規劃有VR等冒險體驗設施；海洋中心可看到全台唯一合法養殖且具有身分認證的龍王鯛，以及復育基地所復育的珊瑚與可愛小丑魚等。

海科館表示，試營運期間第一階段為3月26日至3月31日，提供給海科館周邊6里（碧砂、砂子、八斗、長潭、新豐、新富）設籍的里民與弱勢團體免費參觀，21日起開放預約。

試營運第二階段為4月1日至5月2日，參觀對象為設籍基隆的市民與瑞芳的區民，將提供新台幣150元優惠，3月25日起開放預約。

海科館指出，5月3日後，潮境智能海洋館正式營運，開放全國民眾參觀，目前擬定票價，全票300元；團體或學生票250元；65歲以上長者150元；未滿6歲免費。初期仍採預約參觀，4月1日起開放預約。（編輯：張銘坤）1110319