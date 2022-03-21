四技申請入學提供8031名額 考生限填5志願

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北21日電）111學年度科技校院日間部四年制申請入學共64所科技校院參與招生，581個系組或學程合計提供8031個名額，即日起受理報名，考生至多可填5個志願。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿說，111學年度科技校院申請入學管道一律採網路報名，應屆高中畢業生應由就讀學校於3月21日至24日下午5時辦理集體報名；非應屆高中畢業生於3月21日至25日下午5時採網路個別報名。

報名四技申請入學的學生至多可申請5個校系（組）、學程為志願，每申請1個校系（組）、學程報名費為新台幣100元，低收入戶申請生免繳報名費，中低收入戶申請生減免報名費60%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

技專校院招生委員會聯合會表示，申請生除了符合簡章規定的申請資格外，必須取得111學年度學科能力測驗學測成績才可報考；四技申請入學第1階段篩選結果將於3月31日上午10時公告。

通過第1階段篩選的考生，仍須參加第2階段複試。因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，申請生參加第2階段複試及錄取報到等相關作業，可至委員會網站防疫應變專區查詢（https://www.jctv.ntut.edu.tw/caac/）。（編輯：卞金峰）1110321