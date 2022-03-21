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國發會：地方創生兩波加碼活動延長至8月底

2022/3/21 14:19
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（中央社記者潘姿羽台北21日電）國發會今天宣布好消息，為了鼓勵民眾在後續假期持續深入地方，擴大地方創生的效益，地方創生券以及地方創生行動支付回饋活動同步延長至111年8月底止，希望給在地店家更多支持。

國家發展委員會地方創生券及地方創生行動支付回饋活動原規劃執行到111年4月底截止，經目前統計，兩波活動共累積回饋金額近新台幣3000萬元。

經國發會向店家進行問卷調查統計，6成店家表示地方創生券及行動支付回饋活動可以促進業績約10%，3成店家表示可以促進業績達10%至30%左右，1成店家表示可增加業績達30%以上，其中，有6%店家表示增加業績達50%以上，顯見地方創生加碼活動確實對店家帶來正面幫助。

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國發會表示，為了持續創造效益，並配合暑假期間民眾出遊消費，地方創生券及地方創生行動支付回饋活動將延長至111年8月底止，讓民眾多利用假期到地方走走逛逛與消費，持續振興地方。

為了方便民眾查詢地方創生券適用店家，以及更了解地方創生行程的特點，國發會也綜整地方創生券適用店家及地方創生地區的區位分布，透過觀光資源盤點，推出37條多元遊程，涵蓋食宿遊購行等店家資訊，方便民眾出遊與消費，民眾可至「地方創生券」官方網站（https://twrr-vouchers.ndc.gov.tw/activity.php）查詢資訊。（編輯：林興盟）1110321

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