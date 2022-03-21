竹苗台中納入YouBike共同生活圈 跨區免調度費

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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）新竹市政府今天表示，竹竹苗台中地方政府、竹科管理局與微笑單車公司已達成共識，為便利民眾跨區騎乘，將新竹縣納入共同生活圈，跨區租借免收調度費。

新竹市政府今天發新聞稿表示，日前邀集新竹科學園區管理局、新竹縣政府、苗栗縣政府及微笑單車公司研商「公共自行車跨區免收調度費」。

竹市府指出，考量新竹市、新竹科學園區、苗栗縣及台中市為YouBike共同生活圈，加上新竹縣3月11日確定引進YouBike2.0公共自行車系統，因此達成共識，將竹縣納入共同生活圈，民眾跨區借還皆免收調度費。

新竹市長林智堅於稿中表示，竹市今年將升級YouBike 2.0，在4月也將打通竹苗自行車道，未來民眾可從新竹縣經頭前溪橋銜接微笑水岸串連17公里自行車道、苗栗綠光海風自行車道，Youbike將是市民暢遊大新竹水岸新選擇。

新竹市政府交通處於稿中表示，新竹市、縣與新竹科學園區民眾日常生活與交通已密不可分，竹市升級YouBike2.0，除既有50站升級之外，今、明年也將新增50站。

交通處表示，新竹縣預定設置100站，完成後大新竹將有215站（含新竹科學園區），竹縣目前尚在YouBike建置階段，未來啟用後便可跨區借還，免收調度費。

交通處表示，因苗栗縣、新竹科學園區目前尚未升級YouBike2.0，過渡期間將在縣市邊界採YouBike1.0及2.0共站營運，便利民眾跨區借還。

此外，桃園市YouBike合約在今年即將到期，待桃園市確定新系統後，竹市也會再邀相關單位共同協商。（編輯：李錫璋）1110321