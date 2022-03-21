斷交又遇疫情 吉里巴斯病人來台935天創紀錄

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（中央社記者江慧珺台北21日電）邦交斷了，醫療不能斷。馬偕醫院收治一名吉里巴斯骨癌少年，歷經斷交與疫情，原訂9個月治療變成在台935天漫長歷程，少年成了小大人，創下太平洋島國民眾來台就診最長紀錄。

馬偕紀念醫院今天發布新聞稿，說明這項跨國醫療成果。2019年8月，當時15歲的吉里巴斯少年德馬羅瓦（Tamaroa）因罹患骨癌，透過友邦國際醫療合作計畫來台，由馬偕醫院骨科及兒童血液腫瘤科跨團隊治療。

馬偕醫院表示，正當完成德馬羅瓦的骨癌截肢手術準備化療時，當年9月20日，吉里巴斯片面宣布與台灣斷交，包括德馬羅瓦在內的7組病人，一度被吉國安排轉往中國接續治療。

馬偕醫院表示，面對吉國病人的焦慮與不安，且基於過去長達10多年的醫療合作，院方積極與吉國政府溝通，表達「邦交斷了但醫療不能斷」的立場，終讓吉國衛生部同意病人全部在馬偕完成治療計畫，讓病人吃了定心丸。

儘管德馬羅瓦的治療過程順利，但完成9個月住院治療後，卻遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴峻的時刻，吉里巴斯關閉國境，德馬羅瓦只能繼續滯留在台灣，也因此在後續追蹤，發現癌細胞轉移，再度入院治療。

馬偕醫院除了持續替德馬羅瓦治療癌症，也集結各界善心，於去年6月替他裝設義肢，並安排復健訓練；此外，因應疫情，也替他安排2劑COVID-19疫苗施打。

馬偕醫院表示，吉里巴斯歷經鎖國2年後，終於在今年1月重啟國門，當年的15歲少年如今已成17歲小大人，在馬偕醫院協助下，今天下午搭機返回吉里巴斯，結束在台935天的歷程。

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馬偕團隊考量德馬羅瓦年紀輕輕就離鄉治療，還因斷交與疫情無法返國，特別著重心靈關懷，安排藝術繪畫活動，農曆春節享受年節氛圍，還有壓歲錢可拿，讓離鄉之路增添歡笑。

馬偕醫院國際醫療中心主任徐永偉表示，過往吉國轉診病人最短的治療天數大約20天，超過900天的停留實在是沒遇到過，但真正的國際醫療，不只是「看見需要」，更要「做到心坎裡」，讓每名遠渡重洋就醫的病人與陪伴者真正感受到愛無國界。（編輯：管中維）1110321