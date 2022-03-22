統一發票110年11-12月千萬大獎 至今還有4張未領

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（中央社記者張璦台北22日電）財政部表示，截至20日，去年11、12月期特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，仍各有4張及9張未領，其中一張僅花新台幣29元付外送費就幸運中了千萬大獎，呼籲得主趕快現身。

今年1、2月期統一發票將於25日開獎，在此之前，財政部提醒，仍在兌領期限內的去年11、12月特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，還各有4張及9張未領，提醒民眾趕在5月5日前完成兌領，別當過路財神。

財政部表示，截至20日，未領的特別獎（1000萬）發票共4張，消費金額最小的一張為29元FoodPanda外送費發票，消費金額次低的開在統一超商桃園市中壢區北原門市，花59元購買食品、用品。

其餘2張千萬中獎發票，一張開在雲林縣斗六市上海路的「白巷子」，得主花115元買2杯飲料，另一張為中華電信桃園營業處開出的月租費699元發票。

特獎（200萬元）未領中獎發票則多達9張，金額最低的是僅花1元在蝦皮購買食品，就得到財神爺眷顧，另外2張消費金額百元內的中獎發票分別為FoodPanda外送費29元，以及在彰化縣伸港鄉中興路上「久久便利商店」花33元買飲料、食品。

其餘6張未領的200萬元中獎發票，消費金額介於135元至1758元間，包括台中市大里區永隆路上路易莎咖啡開出的135元飲品發票，爭鮮迴轉壽司高雄市岡山店開出的360元餐飲費發票，麗寶Outlet Mall開出的530元食品發票，內著品牌Anden Hud開出的736元發票，中華電信雲林營業處開出的月租費、通信費1709元發票，以及新竹市東區大同路「柒伍無煙燒肉」開出的餐飲費1758元。（編輯：趙蔚蘭）1110322