統一發票11-12月千萬獎幸運兒 超商買零食抵紅利僅花4元

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（中央社記者梁珮綺台北25日電）110年11、12月期統一發票中獎號碼今天出爐。有民眾在全家便利商店使用紅利折抵，只花新台幣4元買茶葉蛋、關東煮、零食和咖啡，就中了千萬大獎。

110年11、12月統一發票中獎號碼今天出爐，特別獎（新台幣1000萬元）31150905；特獎（200萬元）28564531；頭獎（20萬元）3組分別為05754219、52891675、45327106。

全家便利商店新營國道北店開出1張千萬特別獎，這位幸運的消費者買茶葉蛋、關東煮、零食、咖啡等食品，並使用紅利折抵，最後只花了4元，就中千萬大獎；另外一張千萬獎落在全家高雄覺禮店，民眾買夯番薯、豆漿，花60元就幸運中獎。

全家也開出5張20萬元頭獎、3張雲端發票百萬元獎。

萊爾富開出1張千萬特別獎以及1張200萬特獎，中千萬獎的幸運兒在苗栗縣三義鄉的車亭店花40元買瓶裝茶，另有民眾在新竹東區竹群店花95元買瓶裝飲料，中200萬特獎。

全聯同樣開出1張千萬特別獎以及1張200萬特獎，千萬特別獎落在林內中正門市，消費者花費2933元購買咖啡豆、胡麻油、豬瘦絞肉、火鍋肉片、鮮乳、優酪乳、豆奶、水蓮、金針菇、秀珍菇、豆腐、蜜世界洋香瓜、日本土岐蘋果等民生消費品。

200萬特獎開出門市為南投草屯，幸運得主花費204元購買蘋果汁、可樂果、洋芋片等零食。（編輯：郭無患、林淑媛）1110125

全家統一發票中獎清冊。（中央社）