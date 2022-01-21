統一發票110年9-10月特別獎5張未領 花8元中千萬得主還沒現身

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（中央社記者吳佳蓉台北21日電）去年9、10月統一發票特別獎（1000萬元）、特獎（200萬元）中獎發票，至今都各有5張還未領，其中一張花新台幣8元買螢光筆就中千萬，另一張也僅花29元買自動鉛筆中200萬，分別從金玉堂屏東、桃園分店開出。

去年（2021年）11、12月期統一發票即將在下週二（25日）開獎。在此之前，財政部提醒，民眾記得先仔細對完去年9、10月期發票，因為至今特別獎（1000萬元）、特獎（200萬元）合計仍有多達10張沒人來兌領。

在特別獎（1000萬元）部分，去年9、10月期共開出13張中獎發票，如今還有5張遲遲等不到得主現身，包含這期消費金額最低的一張中獎發票，才花8元在金玉堂屏東勝利店買一支螢光筆就中獎。

另外4張1000萬元中獎發票，分別為新竹Big City遠東巨城購物中心開出的60元停車費發票，高雄楠梓區右昌街「建佑藥局」開出的400元發票，「定食8」愛河家樂福店開出的470元餐費發票，以及台南市賓士KTV府前店開出2602元包廂費及餐飲費發票。

去年9、10月期特獎（200萬元）發票也有5張未領，其中一張也是買筆就中大獎，但至今得主未現身，發票是從金玉堂桃園龜山店開出，才花29元買一支自動鉛筆就中了200萬元。

其餘200萬元中獎發票，包含全家中壢元大一店開出的89元義大利麵、茶葉蛋、飲料發票，南投埔里「可迪麵包花園」開出的128元食品發票，7-11彰化溪東門市開出的177元飲料、熱狗、茶碗蒸及包子發票，以及饗食天堂新北板橋店開出的3057元餐費發票。

財政部表示，去年9、10月期統一發票中獎的兌領期限只到3月7日，呼籲儘早來領獎，降低發票遺失或毀損而錯失大獎的風險，也呼籲多用載具儲存雲端發票並綁定指定領獎帳戶，確保獎金不漏接。（編輯：楊凱翔）1110120