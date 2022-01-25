統一發票110年11-12月千萬獎幸運兒 超商買零食抵紅利僅花4元

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（中央社記者梁珮綺台北25日電）110年11、12月期統一發票中獎號碼今天出爐，統一超商、全家便利商店、萊爾富、全聯福利中心共開出6張千萬特別獎，金額最低的是使用紅利折抵後、僅花4元買食品，金額最高的是花2933元。

110年11、12月統一發票中獎號碼今天出爐，特別獎（新台幣1000萬元）31150905；特獎（200萬元）28564531；頭獎（20萬元）3組分別為05754219、52891675、45327106。

統一超商共開出2張獲得千萬大獎發票、1張200萬發票，以及4名雲端發票專屬百萬獎。

統一超商表示，2名千萬大獎得主中，1人在桃園市中壢區北原門市花59元買零食與生理用品、1人在台北市信義區宏泰門市購買28元的礦泉水。

200萬元得獎者則在嘉義縣布袋鎮新塭門市購買300元的民生用品。

至於4名雲端發票專屬獎百萬得主，1人在南投縣草屯鎮龍星門市購買飲品，花費94元；1人在嘉義市西區嘉驛門市購買鮮食，僅花費15元；1人在台中市南屯區墩富門市購買150元的民生用品；1人在台北市內湖區見晴門市購買共63元的飲料與飯糰。

全家便利商店共開出2張千萬特別獎、5張20萬元頭獎及3張雲端發票專屬百萬獎。

全家便利商店表示，千萬大獎消費金額不到百元，其中一名幸運兒在新營國道北店買茶葉蛋、關東煮、零食、咖啡等食品，使用紅利折抵後，僅花4元；另一名幸運兒在高雄覺禮店花60元買夯番薯、豆漿就中獎。

5張20萬元頭獎中，有4張消費不到百元，分別是台中遼寧店45元、台南大安店10元、石門粽香店76元、林口樂活店65元，另外一張為淡水紅林店170元。全家表示，花10元的消費者是購買報紙。

3張雲端發票專屬百萬獎消費金額同樣都不到百元，金額由高而低依序是羅騰店62元、豐原圓環東店42元、鑫德店28元，全家表示，有消費者只買飲用水就中獎。

萊爾富開出1張千萬特別獎以及1張200萬特獎，金額也不到百元，千萬獎落在苗栗縣三義鄉車亭店，幸運兒僅花40元買瓶裝茶；200萬特獎開在新竹東區竹群店，中獎者花95元買瓶裝飲料。

全聯福利中心開出1張千萬大獎發票、1張200萬發票，千萬特別獎開出的幸運門市是林內中正，消費者花2933元購買咖啡豆、胡麻油、豬瘦絞肉、火鍋肉片、鮮乳、優酪乳、豆奶、水蓮、金針菇、秀珍菇、豆腐、蜜世界洋香瓜、日本土岐蘋果等民生消費品。

200萬特獎落在南投草屯，幸運得主花費204元購買蘋果汁、可樂果、洋芋片等零食。（編輯：潘羿菁）1110125

全家統一發票中獎清冊。（中央社）