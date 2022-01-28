統一發票110年11-12月千萬發票共16張 中獎清冊下午揭曉
2022/1/28 09:50（1/28 10:01 更新）
去年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號公布，特別獎號碼為31150905。（中央社製圖）
（中央社記者吳佳蓉台北28日電）財政部今早初步統計，去年11、12月期統一發票，共開出16張特別獎（1000萬元）及15張特獎（200萬元）中獎發票，合計誕生31位大獎幸運兒，詳細中獎名單將於下午15時30分揭曉。
每期統一發票開獎後，財政部會先清查，排除空白、作廢、金額不符或購買人為營業人等不符給獎規定發票，再彙整公布當期統一發票中獎清冊。
財政部今早初步統計，去年11、12月期特別獎（新台幣1000萬元）中獎發票共開出16張，特獎（200萬元）則開出15張，將於下午公布完整中獎清冊，揭露開出商店及消費金額、品項。
截至目前，根據超商、超市店自行公布的中獎情形，16張特別獎發票中，統一超商、全家便利商店各開出2張，萊爾富、全聯各個開出1張；有名千萬獎幸運兒，於全家新營國道北店購買茶葉蛋、關東煮、零食、咖啡等食品，付款時使用紅利折抵，只花4元就幸運中獎。（編輯：楊凱翔）1110128
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