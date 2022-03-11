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雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組

2022/3/11 18:36（3/11 19:26 更新）
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雲端發票專屬獎500元獎開獎組數將增至165萬組。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
雲端發票專屬獎500元獎開獎組數將增至165萬組。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張璦台北11日電）財政部賦稅署今天表示，為促使雲端發票加速融入民眾消費習慣，今年統一發票自1、2月期起，每期雲端發票專屬獎500元獎的開獎組數從100萬組增至165萬組。

賦稅署今天發布新聞稿指出，今年1、2月期起，統一發票每期開出特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎方面，100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，預計今年每期雲端發票專屬獎合計可開出176萬6030組。

賦稅署表示，為增加民眾消費時使用手機條碼或其他載具索取雲端發票的誘因，以進一步提高雲端發票比率，今年將以往每期的增開六獎1組，改為增開雲端發票專屬獎500元獎65萬組，也就是說，每期雲端發票專屬獎500元獎開獎組數由100萬組，提高至165萬組。

另外，賦稅署說，將於今年下半年視統一發票給獎經費執行和餘裕情況，適度增開雲端發票專屬獎組數，讓更多民眾享有雲端發票中獎的小確幸，也為愛護地球盡一份心力。（編輯：潘羿菁）1110311

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