統一發票11-12月中獎清冊出爐 最低只花4元中千萬
2022/1/28 15:42（1/28 15:52 更新）
去年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號公布，特別獎號碼為31150905。（中央社製圖）
（中央社記者吳佳蓉台北28日電）財政部今天公布去年11、12月期統一發票中獎清冊，開出16個特別獎（1000萬元）及15個特獎（200萬元），有一張花新台幣4元就中千萬大獎，合計多達9張特別獎中獎發票，消費金額在百元以下。
財政部賦稅署今天下午公布最新中獎清冊，去年11、12月期特別獎（1000萬元）中獎發票共開出16張，特獎（200萬元）則開出15張。
特別獎（1000萬元）中獎發票部分，消費金額最小一張才4元，於全家新營國道北店購買茶葉蛋、關東煮、零食、咖啡等食品，付款時使用紅利折抵，只付出4元就幸運中千萬，合計共多達9張中獎發票消費金額在100元以下（含100元）。
特獎（200萬元）部分，有一張只花1元於蝦皮購物購買食品，就幸運對中200萬元。（編輯：潘羿菁）1110128
（財政部提供）
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