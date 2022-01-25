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花40元買瓶裝茶 幸運兒中統一發票千萬

2022/1/25 16:21（1/25 16:44 更新）
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110年11、12月期統一發票中獎號碼今天出爐，有幸運兒在萊爾富花40元買瓶裝茶就中千萬特獎。（圖取自google地圖網頁google.com/maps）
110年11、12月期統一發票中獎號碼今天出爐，有幸運兒在萊爾富花40元買瓶裝茶就中千萬特獎。（圖取自google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者梁珮綺台北25日電）110年11、12月期統一發票中獎號碼今天出爐，有幸運兒在萊爾富花40元買瓶裝茶就中千萬特獎；另外有民眾花95元買飲料，中200萬特獎。

110年11、12月統一發票中獎號碼今天出爐，特別獎（新台幣1000萬元）31150905；特獎（200萬元）28564531；頭獎（20萬元）3組分別為05754219、52891675、45327106。

萊爾富開出1張千萬特別獎以及1張200萬特獎，中千萬獎的幸運兒在苗栗縣三義鄉的車亭店花40元買瓶裝茶，另有民眾在新竹東區竹群店花95元買瓶裝飲料，中200萬特獎。

全聯同樣開出1張千萬特別獎以及1張200萬特獎，千萬特別獎落在林內中正門市，消費者花費2933元購買咖啡豆、胡麻油、豬瘦絞肉、火鍋肉片、鮮乳、優酪乳、豆奶、水蓮、金針菇、秀珍菇、豆腐、蜜世界洋香瓜、日本土岐蘋果等民生消費品。

200萬特獎開出門市為南投草屯，幸運得主花費204元購買蘋果汁、可樂果、洋芋片等零食。（編輯：林淑媛）1110125

去年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號公布，特別獎號碼為31150905。（中央社製圖）
去年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號公布，特別獎號碼為31150905。（中央社製圖）
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